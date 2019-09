De l’envoyé spécial de l’APS, Birane Hady Cissé

​Chengdu (Chine), 30 août (APS) - Chengdu, la capitale de la province chinoise du Sichuan (sud-est), est le repaire naturel du panda géant, l’un des symboles de la République populaire de Chine, animal sacré et vénéré par les Chinois.

Le visiteur qui arrive pour la première fois dans cette province peut être frappé par l’omniprésence du mammifère, à travers des dessins et des effigies visibles presque partout dans la ville, sur les bâtiments administratifs et les autres endroits recevant du public.

Ici, le panda géant est dessiné sur toutes sortes d’objets : statues, sacs, sacoches, porte-clés, tasses, bouteilles, etc.



C’est ainsi que la République populaire de Chine préserve l’un de ses symboles.



Le mammifère fait l’objet d’une grande attention dans toute l’étendue de la Chine, mais davantage à Chengdu que partout ailleurs dans le pays. Un parc zoologique a été aménagé depuis 1987 par les autorités provinciales, en vue de la préservation de l’animal.

Situé dans le nord-est de Chengdu, le centre de recherches sur le panda géant est visité chaque jour par des milliers de visiteurs.



Malgré la fine pluie, des visiteurs chinois et étrangers débarquent au parc, en solo ou en famille, devant le parc dont l’enceinte est ornée de blanc et de noir, les couleurs du panda, sous les regards de nombreux journalistes, dont un reporter de l’APS, venus de sept pays francophones d’Afrique.



De longues colonnes de visiteurs se constituent devant les guichets du parc pour l’achat des billets nécessaires pour l’entrée du zoo.

Après avoir franchi le portail, les visiteurs tombent net sur une statue en bronze reproduisant le mammifère.



En groupe ou individuellement, à coups de selfies, ils cherchent à garder le souvenir de leur visite dans ce parc de 104 hectares, au milieu d’une flore dominée par le bambou, l’aliment préféré du panda géant.



Le parc dédié à l’animal sacré est clairsemé de bâtiments et de minuscules cours d’eau. Des espaces verts sont aménagés dans l’enceinte du zoo où certains visiteurs viennent pique-niquer. Des sentiers interdits aux véhicules automobiles serpent le parc de long en large.

Les visiteurs ont le loisir de se déplacer à pied ou dans des navettes électroniques non polluantes.



La plupart d’entre eux y vont à pied pour contempler les pandas géants. Ils s’entassent devant les enclos aménagés pour l’animal vedette.



Dans l’un des enclos, quatre jeunes pandas sont en train de mastiquer des tiges de bambou.



Au même moment, d’autres pandas font leur sieste. Téléphone portable en main, les visiteurs tiennent à perpétuer le souvenir de la visite rendue au mammifère de peau blanchâtre, noir par endroits.

Le zoo de Chengdu concentre 100 des 202 espèces de panda vivant en Chine, selon ses responsables.



Ils affirment que d’autres têtes ont été prêtées en France, en Espagne et au Japon d’où ils seront acheminés à la fin de la durée du prêt pour regagner la capitale de Sichuan. Un panda né au Japon en 2011 est arrivé récemment au parc de Chengdu.

Le mammifère mange 30 à 50 kilos de tiges de bambous par jour, selon les gardes du zoo. Les pandas, qui ont une durée de vie moyenne de 30 ans, sont protégés par le gouvernement chinois.



En Chine, ils vivent surtout dans les montagnes des provinces du Sichuan, du Gansu et du Shanxi.

Chaque année, le centre de recherches sur le panda géant reçoit des millions de visiteurs. Il a en reçu plus de cinq millions en 2018, selon ses responsables.



En été, 50 mille visiteurs franchissent chaque jour les portes de cette oasis paradisiaque pour voir les pandas géants de Chengdu.

Des commerçants proposent aux visiteurs de nombreux articles à l’effigie du panda géant : pandas géants en carton ou en fourrure, ainsi que des sacs, porte-clés, t-shirts ou chapeaux floqués de dessins du mammifère.