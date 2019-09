Beijing,4 sept (APS) - Le Directeur adjoint du Centre de formation du Groupe de publication de Chine (CIPG), LI Heng Tian, a invité mercredi à Beijing (Chine), les médias chinois et africains à promouvoir les échanges culturels et renforcer les relations entre les peuples.



’’Les médias sont un lien important pour promouvoir les échanges culturels et renforcer les sentiments des peuples. Les médias chinois et africains peuvent promouvoir les échanges entre les peuples chinois et africain, hériters de l’amitié traditionnelle entre la Chine et l’Afrique et consolider le fondement du peuple de la communauté du destin sino-africain’’, a-t-il dit.

Li HengTian s’exprimait à la cérémonie de clôture du séminaire pour les journalistes des pays francophones africains.



La coopération amicale sino-africaine est ’’enracinée dans les échanges entre les peuples’’, selon le directeur du centre de formation du CIPG.



’’Ces dernières années, malgré les échanges fleurissants entre la Chine et l’Afrique dans les domaines politique, économique et commercial, la compréhension mutuelle entre les peuples chinois et africain n’est pas suffisante’’, a-t-il regretté.



Le monde a connu un changement majeur au cours des dernières années, a relevé Li Heng, soulignant que le système de gouvernance mondiale et la réforme de l’ordre international ’’s’accélèrent’’.



’’L’opportunité et le défi coexistent, les médias chinois et africains doivent parvenir à un consensus et apporter des changements par de diverses formes de coopération’’, a suggéré le Directeur adjoint du CIPG.



Il a plaidé pour que les médias africains et chinois travaillent à ’’avoir une voix commune’’ sur la scène internationale, jouer ’’un rôle important pour ’’le bien-être’’ des peuples chinois et africain et dans la ’’construction d’une communauté de destin’’.

Une trentaine de journalistes provenant de 12 pays d’Afrique (Burkina Faso, la République du Congo, la République Démocratique du Congo, Djibouti, Gabon, Côte d’Ivoire, Mali, Maurice, Sénégal, Tunisie, Madagascar, Guinée) ont séjourné pendant 21 jours en Chine dans le cadre de ce séminaire.



Au cours de leur séjour à Beijing et à Sichuan, ils ont assisté à des conférences thématiques, des enseignements et effectué des visites dans des structures.



Les participants ont échangé avec des experts, des universitaires et des professionnels des médias sur la situation actuelle de la Chine, sa politique extérieure, les relations sino-africaine, l’Initiative la ceinture et la route, l’intégration et l’innovation des médias chinois.