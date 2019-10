Rabat, 17 oct (APS) - Le réseau des femmes leaders des agences de presse africaines (NWL-FAAPA) a été mis sur pied à Rabat, ce jeudi, au quatrième jour du séminaire intitulé ‘’Leadership au féminine : besoins et stratégies des agences de presse africaines’’, organisé par la Fédération Atlantique des agences de presse africaines (FAAPA), a constaté l’APS.

Ce réseau a été porté sur les fonts baptismaux par les femmes et cadres des agences de presse africaines participant à cette rencontre qui se tient au Centre africain de formation des journalistes (CAFJ) de Rabat.

Affilié à la FAAPA, le NWL-FAAPA a pour objectif de promouvoir l’échange d’expériences et de données ainsi que le partage des compétences entre ses membres dans tous les domaines d’intérêt commun, notamment celui du leadership féminin.



Il vise également l’organisation de séminaires et symposiums thématiques sous la houlette de la FAAPA, et en partenariat avec des organismes et institutions à l’échelle africaine et internationale.

Le Réseau des femmes leaders des agences de presse africaines exerce son action grâce au concours actif de ses membres qui lui apportent leur soutien et leurs compétences. C’est ainsi qu’un comité a été mis en place pour sa coordination et sa communication.

—Coordonnatrice générale : Carine Edwige Mindze (Agence gabonaise de presse)

—Coordonnatrice : Mme Magdalena Thomas (Agence de presse de Namibie)

—Membres conseillères :

Blavi Cathérine Agbanou (Agence Bénin presse)

Astrid Lydie Yassiwa (Agence centreafricaine de presse)

Maimouna Mahalmoudou Touré (Agence nigérienne de presse)

Sokhna Khadydiatou Sakho ((Agence de presse sénégalaise)

Elsa Indombe ((Agence congolaise de presse)

Luzia Manuela dos Santos Ngoma ((Agence Angola presse)

Bouchra Azour ((Agence marocaine de presse)