Dakar, 21 août (APS) - Le Sénégal a annoncé lundi avoir décidé du retour à Doha de son ambassadeur au Qatar, après l’avoir rappelé pour consultation en juin dernier.



Cette décision a été annoncée dans un communiqué du ministère sénégalais des Affaires étrangères, selon lequel Dakar "encourage vivement la poursuite des initiatives (…) en vue d’un règlement pacifique de la crise entre le Qatar et ses pays voisins".



"Dans l’esprit de la solidarité islamique, le Sénégal est disposé à contribuer à tout effort allant dans ce sens", ajoute la même source.



En juin, le Sénégal avait rappelé son ambassadeur au Qatar pour consultation, à la suite d’une crise diplomatique entre cet émirat du Moyen-Orient et certains pays du Golfe, dont l’Arabie Saoudite, les Emirats Arabes Unis, Bahreïn et l’Egypte.



Ces quatre pays, l’Arabie Saoudite en premier, et le Yémen ont rompu leurs relations diplomatiques avec le Qatar, qu’ils ont décidé d’isoler "totalement" en lui fermant leur espace aérien et leurs frontières terrestres et maritimes.



Ils accusent leur voisin d’apporter son "soutien" à des organisations terroristes, dont Al-Qaïda, le groupe État islamique et la confrérie égyptienne des Frères musulmans.