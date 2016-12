Dakar, 22 déc (APS) - Le gouvernement israélien désire consolider davantage ses liens avec le continent africain, en accroissant et renforçant ses relations avec ses Etats, a indiqué, jeudi à Dakar, Gideon Behar, envoyé spécial pour l’Afrique du ministère israélien des Affaires étrangères.



"Israël désire avoir plus de relation avec le continent africain. Il désirer augmenter, renforcer les relations avec les pays d’Afrique’’, a-t-il dit dans un entretien avec des journalistes sénégalais.



L’ancien ambassadeur d’Israël au Sénégal (2006-2011) a rappelé la visite en Afrique du Premier ministre israélien, Benyamin Nétanyahou, et le sommet tenu avec cinq chefs d’Etat de cette région en juillet 2016.



"Nous désirons avoir plus de coopération avec l’Union africaine (UA) et la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO)’’, a fait savoir Gideon Behar, soulignant qu’il a été nommé envoyé spécial pour l’Afrique "pour tisser et renouer’’ les relations avec l’Afrique.



Il a estimé qu’il y a un grand avantage à tirer des relations entre Israël et l’Afrique. "Les défis auxquels l’Afrique fait face sont les mêmes auxquels Israël est confronté’’, a soutenu le diplomate israélien, citant, entre autres, la désertification, les changements climatiques, le manque d’eau, les énergies renouvelables.



"En Israël, nous avons beaucoup d’expérience dans ces domaines qu’on peut partager avec l’Afrique’’, a déclaré Gideon Behar.