Dakar, 22 déc (APS) - L’ Etat d’Israël veut renforcer sa coopération avec le Sénégal en explorant d’autres domaines d’activités innovantes a déclaré, jeudi à Dakar, Gideon Behar, envoyé spécial pour l’Afrique du ministère israélien des Affaires étrangères.



"Ma visite était de voir comment relancer et améliorer la coopération entre Israël et le Sénégal. Les deux pays entretiennent des relations amicales, avec beaucoup d’activités. Nous désirons augmenter le niveau de nos relations", a-t-il dit.



S’exprimant en conférence de presse à l’issue d’une visite de travail de quelques jours au Sénégal, Gideon Behar a affirmé que son pays et le Sénégal peuvent ouvrir beaucoup de nouvelles opportunités de coopération.



L’ancien ambassadeur d’Israël au Sénégal (2006-2011) a cité entre autres, les domaines de l’innovation technologique, de désertification, de désalinisation de l’eau de mer, des énergies renouvelables, etc.



"Nous sommes prêts à partager notre expérience, notre savoir-faire dans ce domaine avec le Sénégal et l’Afrique en général. Nous avons deux centres d’innovation en Afrique, au Cameroun et au Rwanda et pourquoi pas un troisième au Sénégal", a laissé entendre le diplomate israélien.



Par ailleurs, Gideon Behar s’est félicité de la nomination d’un ambassadeur du Sénégal en Israël avec résidence au Caire (Egypte).



Concernant la lutte contre le terrorisme, M. Behar a indiqué qu’Israël est prêt à partager son expérience dans ce domaine.





BHC/PON