Kaguitte (Ziguinchor), 25 dec (APS) - L’Union centriste du Sénégal (UCS, opposition) a enclenché depuis plusieurs jours "une grande stratégie d’occupation du terrain politique" au niveau des localités des régions sud (Casamance) a déclaré, samedi à Kaguitte (Ziguinchor), son président, Abdoulaye Baldé.











Laquelle stratégie a payé avec "le ralliement de plusieurs cadres politiques et de nombreux militants" a-t-il dit lors d’un meeting à Kaguitte, l’un des plus grands foyers humains de la commune de Nyassia dans le département de Ziguinchor.



"Nous sommes dans une dynamique d’occupation du terrain politique avec une multiplication des meetings de ralliement dans plusieurs localités. Ces derniers jours, nous avons multiplié les meetings de massification et d’accueil de plusieurs cadres" a indiqué le maire de Ziguinchor.



Kaguitte, un village marqué par le conflit armé de la Casamance et qui a vu ses populations réfugier en Gambie et en Guinée Bissau, vit dans un contexte de retour de ses habitants suite à l’accalmie observée depuis plusieurs années.



Au cours de ce meeting, les populations ont exprimé plusieurs doléances liées au manque d’infrastructures socio-économiques de base et de politiques d’accompagnement pour encourager leur retour.



Des cadres politiques ont profité de cette rencontre pour rallier l’UCS. "Avec le ralliement d’un cadre de la localité, l’UCS vient de combler une lacune parce que nous ne disposions pas de cadres dans cette zone qui puisse représenter le parti", s’est félicité Abdoulaye Baldé.



L’ancien ministre d’Etat a salué ’’la constance’’ de son parti et réaffirmé, devant plusieurs militants, son ambition d’accéder à la magistrature suprême. ’’Vu le nombre de cadres et de militants qui nous rejoignent, l’espoir est permis’’, a-t-il lancé.