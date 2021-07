Dakar, 5 juil (APS) - Le chef de l’Etat Macky Sall s’est félicité lundi de l’actualisation consensuelle du Code électoral, un point à mettre au crédit des parties prenantes au dialogue politique entamé depuis 2019.



Macky Sall, abordant les volets relatifs au climat social, à la gestion et au suivi des affaires intérieures lors du conseil des ministres qu’il a présidé le même jour, a magnifié "le consensus politique et la qualité des concertations relevant du dialogue politique, entamé depuis 2019, dont les résultats ont permis l’actualisation consensuelle du Code électoral".

"Il a, par ailleurs, félicité l’ensemble des parties prenantes, acteurs politiques, administration, société civile et bonnes volontés, qui ont assuré avec leur engagement, l’ouverture et la disponibilité de l’Etat, la crédibilité de notre processus démocratique et électoral".

Selon le communiqué du Conseil des ministres, le président Sall a demandé, "à cet égard, au Ministre de l’Intérieur, de mettre en œuvre toutes les diligences nécessaires, pour une parfaite organisation des élections territoriales en janvier 2022".