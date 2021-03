Dakar, 5 mars (APS) - Le représentant spécial du secrétaire général et chef du bureau des Nations unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel, Mohamed Ibn Chambas, a déploré vendredi les violences survenues durant les deux derniers jours au Sénégal, lors des manifestations contre l’arrestation de l’opposant Ousmane Sonko.

M. Sonko, leader des Patriotes du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité (Pastef), a été arrêté et placé en garde à vue à la section de recherches de la Gendarmerie nationale, à Colobane, à Dakar, depuis mercredi.

Son arrestation a provoqué une vague de manifestations et de pillages dans plusieurs villes du pays, à Dakar notamment. Au moins deux personnes ont été tuées lors de ces manifestations.

Des partis d’opposition et des mouvements de la société civile ont lancé un appel à manifester, ce vendredi.

Réagissant à ces violences, le représentant spécial du secrétaire général des Nations unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel invite dans un communiqué ‘’tous les acteurs à la retenue et au calme’’. ‘’Il exhorte les autorités à prendre les mesures nécessaires pour apaiser la situation, et assurer le droit constitutionnel de manifester pacifiquement’’, souligne le texte.

Mohamed Ibn Chambas ‘’appelle les forces de l’ordre à veiller à la sécurité des manifestants et des biens avec professionnalisme et dans le respect des lois’’.