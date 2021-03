Dakar, 7 mars (APS) – Le médiateur de la Médiature, Alioune Badara Cissé, a souhaité dimanche que le président de la République s’adresse au peuple sénégalais pour appeler au calme, à la suite des violentes manifestations survenues dans le pays.

‘’C’est la vôtre (votre voix, celle du président de la République) que le peuple veut entendre. Ces Sénégalais d’ici, dans tous les coins et recoins de ce pays, veulent vous entendre’’, a déclaré M. Cissé.



‘’Pourquoi diable ne leur parlerait-on pas ? Nous ne sommes pas meilleurs qu’eux. Ils nous ont confié leur destin. Nous avons l’obligation de rendre compte’’, a-t-il dit.

Alioune Badara Cissé a ajouté, parlant du président de la République : ‘’Vous avez cette capacité (…) de vous faire entendre et vous faire écouter. Faites-le avant qu’il ne soit trop tard.’’

Il s’adressait à la presse à la suite des violentes manifestations qui ont éclaté après l’arrestation de l’opposant Ousmane Sonko, leader des Patriotes du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité (Pastef).

M. Sonko, candidat à l’élection présidentielle de 2019, est visé par des accusations de ‘’viols répétés’’ et de ‘’menaces de mort’’ portées sur lui par une employée d’un salon de beauté et de massage situé à Dakar.



Il est également poursuivi en justice ‘’trouble à l’ordre public’’ et ‘’participation à une manifestation non autorisée’’.

‘’La litanie de vos réalisations est énorme (…) Mais un seul grain dans la machine pourrait faire dérailler celle-ci’’, a averti le médiateur de la République.