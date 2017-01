Diourbel, 29 jan (APS) – Le coordonnateur de l’Alliance nationale des cadres pour le Progrès (ANCP), Alioune Sarr a invité, samedi à Diourbel, les responsables et militants de l’Alliance des forces de progrès (AFP, majorité présidentielle) à "travailler à massifier les bases du parti pour apporter de la force à la coalition Benno Bokk Yaakar".





"Nous devons, chacun en ce qui le concerne, travailler à massifier les bases du parti. C’est en étant fort au sein de l’Alliance des forces de Progrés (AFP) que notre parti apportera de la force dans la coalition Bénno Bok Yaakar", a-t-il dit.



Alioune Sarr, par ailleurs ministre en charge du Commerce était venu transmettre à ses camarades de Diourbel un message de rappel des valeurs fondatrices de leur formation politique produit par leur secrétaire général, Moustapha Niasse.



Selon lui, "le compagnonnage entre Moustapha Niasse et le Président Macky Sall est fondé sur la morale et l’éthique démocratique".



Rappelant les grandes lignes de "l’appel du 16 Juin", M. Sarr a invité les jeunes de l’AFP à ne pas être "les jouets de qui que ce soit". Le 16 juin 1999, l’actuel président de l’Assemblée nationale Moustapha Niasse lançait un appel pour "le changement" et "une autre manière de gouverner" au Sénégal.



"Au moment où dans notre pays nous voyons des crimes abominables, nous devons encore une fois cultiver les valeurs de ’Diom’, de travail bien fait, de loyauté, du respect de la parole donnée" a souligné le coordonnateur de l’ANCP.



M. Sarr a par ailleurs invité les militants de l’AFP à aller s’inscrire dans les commissions administratives.





ID/PON