Dakar, 1er nov (APS) - L’ancienne Première ministre Aminata Touré a estimé jeudi que le système électoral actuellement en place rend impossible tout trucage des élections au Sénégal.

‘’Le dépouillement commence dès la fermeture’’ des bureaux de vote et les résultats sont ‘’affichés’’ et ‘’diffusés en direct’’ par les médias, a expliqué Mme Touré, interrogée jeudi matin par la Radio Futurs Médias (RFM).



Le Sénégal, qui a connu deux alternances démocratiques en 2000 et 2012, doit élire un nouveau président de la République le 24 février prochain.

La coordonnatrice du Pôle parrainage de la coalition ‘’Benno Bokk Yaakaar’’ (BBY) a cité le changement de pouvoir intervenu en 2012 comme une preuve de la fiabilité du système électoral sénégalais,.



Lors de cette présidentielle, Abdoulaye Wade, le candidat du Parti démocratique sénégalais (PDS), à l’époque au pouvoir, n’avait pu éviter sa défaite, en dépit du fait que le ministre de l’Intérieur, chargé d’organiser les élections, était issu de son camp, a-t-elle rappelé.



A l’image de la France et de l’Allemagne, Aminata Touré estime que le Sénégal a atteint un niveau démocratique tel que c’est au ministre de l’Intérieur que doit revenir l’organisation des élections.



Elle assure par ailleurs qu’il n’y a qu’un seul fichier électoral, celui-là même qui a selon lui fait l’objet d’une refonte, insistant sur l’impossibilité de tout tripatouillage avec le système élécetoral en place.