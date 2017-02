+++De l’un des envoyés spéciaux de l’APS : Mohamet Tidiane Ndiaye+++



Banjul (Gambie), 17 fév (APS) - Le chef de l’Etat gambien, Adama Barrow qui a effectué la prière du vendredi à la mosquée de Sinthiou Aladji (lointaine banlieue de Banjul), est actuellement à l’aéroport international de Banjul pour accueillir son homologue sénégalais Macky Sall, invité d’honneur de la fête de l’indépendance, a constaté l’APS.



Le président Adama Barrow, en compagnie de certains ministres et autres diplomates acccrédités à Banjul, est actuellement dans le salon d’honneur de l’aéroport international attendant l’arrivée imminente du chef de l’Etat sénégalais, Macky Sall.



Avant de rallier l’aéroport, le président Barrow était à la mosquée de Sinthiou Aladji qui a connu ce vendredi une ambiance inhabituelle avec un impressionnant dispositif sécuritaire et une immense foule de curieux.



Le chef de l’Etat gambien, arrivé à 13h 53 avec plusieurs éléments du Groupement d’intervention de la gendarmerie nationale (GIGN) et de la CEDEAO, a quitté le lieu de culte à 14h 45 non sans avoir écouté le sermon de l’imam Oumar Mbow. Le guide religieux a magnifié les qualités du nouveau dirigeant gambien.



"Vous êtes connu pour votre extrême modestie, votre énorme humilité et votre grande accessibilité. De grâce ne changez pas ses valeurs au contact du pouvoir" a notamment dit le chef religieux qui a ajouté qu’"un jour viendra, vous rendrez compte devant Dieu".