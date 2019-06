Dakar, 28 mai (APS) - Le chef de l’Etat, Macky Sall, a exprimé mardi son souhait d’établir un dialogue national embrassant toutes les questions majeures autour desquelles des consensus devront selon lui être trouvés dans le cadre de ces concertations.

"Le dialogue national doit ainsi embrasser toutes les questions majeures autour desquelles des consensus devront être trouvés afin que notre système politique repose sur des bases encore plus solides", a-t-il déclaré.

En attendant l’engagement collectif des acteurs autour des termes de référence partagés, le chef de l’Etat, qui lançait les travaux de ce dialogue national, a décliné "quelques grandes orientations à prévoir".

"Dans son versant politique, le dialogue national devra inscrire dans l’agenda l’ensemble du processus électoral, incluant notamment le calendrier électoral en rapport avec le retour au quinquennat, le parrainage, la procédure et les délais de publication des résultats des élections, le statut de l’opposition et de son chef, le financement des partis politiques, entre autres", a-t-il suggéré.

Sur ces questions et tant d’autres, il a invité l’ensemble des acteurs à faire preuve d’ouverture et d’esprit de dépassement pour aboutir à "des accords féconds pour neutraliser toute contestation pour tout ce qui concerne la matière électorale".

Dans les volets social et économique, il a souligné que plusieurs questions sont en jeu dans un contexte de découverte de nouvelles ressources pétrolières et gazières notamment, mais aussi d’ancrage du Sénégal dans une nouvelle trajectoire de croissance dont il faut consolider les bases.

Selon Macky Sall, "la transparence dans les industries extractives, l’accès du privé national au contenu local pétrole et gaz, les modalités pratiques d’inclusion de la société civile dans le Cos-Pétrogaz, ainsi que la prise en charge, dans le secteur public et le secteur privé, de l’inclusion sociale constituent des axes importants qu’il nous faut aborder en toute responsabilité pour trouver un consensus fort autour d’un Pacte de stabilité sociale et d’émergence économique".

Pour le président de la République, "c’est dans le progrès économique et l’option de la justice sociale sur le socle d’un consensus que nous pouvons répondre efficacement aux aspirations des populations, particulièrement en matière d’emploi des jeunes et des femmes". Il souligne que "c’est tout l’enjeu du Pacte en question".

Le chef de l’Etat estime en effet que "le dialogue national doit également prendre en charge la question de l’environnement et du cadre de vie". A cet égard, il a sollicité "l’engagement patriotique de tous les Sénégalais autour de ces défis des temps modernes".

"Si nous voulons vivre dignement et décemment, léguer aux générations futures un pays dont ils seront fiers, nous devons ensemble juguler toutes les tendances néfastes qui détruisent notre environnement et rendent difficilement vivable notre cadre de vie", a-t-il affirmé.

En même temps, a-t-il poursuivi, "des défis majeurs de paix et de sécurité nous interpellent dans un contexte mondial et sous-régional, spécialement le Sahel, fortement marqué par de nouvelles menaces portées par des extrémismes violents et déstabilisateurs, tels le terrorisme et diverses activités illicites qui n’épargnent aucun pays".

Selon Machy Sall, les acteurs impliqués dans ce dialogue national "ont l’impérieux devoir et la responsabilité historique de construire ici et maintenant le pacte engageant toutes les forces vives de la nation pour porter, indépendamment de nos appartenances politiques, religieuses et confessionnelles, le défi majeur de la paix et de la sécurité".

"Il appartiendra à tous les acteurs, sous l’égide du comité de pilotage du dialogue national, d’approfondir ces orientations générales pour s’accorder autour des termes de référence qui rythmeront le dialogue national", a-t-il souligné.