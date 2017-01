Bignona, 8 jan (APS) - L’ancien ministre Mamadou Lamine Keita doit "tout bonnement" rendre ses mandats de député et maire de Bignona, après avoir rompu avec le Parti démocratique sénégalais et lancé son mouvement politique, a soutenu Ibrahima Tito Tamba, responsable libéral dans ce département de la région de Ziguinchor (sud).

M. Keïta était "sous la bannière du PDS" lorsqu’il obtenait ces mandats électifs, a-t-il rappelé dimanche au cours d’une réunion des responsables et militants du PDS du département de Bignona.

"C’est une question de bon sens et de logique. Il était député grâce à son statut de responsable du PDS. Nous l’invitons à avoir l’honnêteté de rendre son mandat de député à l’Assemblée nationale. D’autant plus que M. Keita a remplacé un certain Aliou Sow qui a rendu son poste de député parce qu’il n’est plus militant du PDS", a dit M. Tamba.

L’ancien ministre de la Jeunesse avait procédé le 28 décembre à Bignona, au lancement officiel de son mouvement politique dénommé la Convergence des démocrates pour le développement (CDD).

Mamadou Lamine Keïta avait été ovationné par une foule nombreuse au cours d’un meeting visiblement très animé au rond-point Emile Badiane de Bignona.

S’adressant à ses partisans, le maire de Bignona avait déclaré tendre la main au président Macky Sall, "en vue de contribuer à l’œuvre de construction nationale".

"Lors des élections locales de 2014, il avait battu campagne sous la bannière du PDS qui l’avait investi. Il a été élu maire par les conseillers du PDS. Aujourd’hui il a décidé de partir ailleurs, qu’il ait l’honnêteté de rendre aussi son mandat de maire de Bignona", a poursuivi Ibrahima Tito Tamba.

"Nous sommes plus que jamais déterminés pour lui montrer que le PDS à Bignona ce n’était pas lui", a indiqué M. Tamba, par ailleurs membre du comité directeur et secrétaire national chargé de la solidarité nationale du PDS.