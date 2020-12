Dakar, 30 nov (APS) – L’Alliance pour la République (APR, majorité) célèbre, mardi 1er décembre, son 12 anniversaire, a appris l’APS.



Une cérémonie officielle est prévue à 15h au siège du parti à Mermoz en présence du président de l’APR, Macky Sall.



’’Le président Macky Sall va honorer de sa présence effective cette commémoration qui est un moment de communion et d’échanges extrêmement forts entre les membres et sympathisants de notre parti’’, a déclaré à l’APS Me Djibril War, directeur de l’école du parti.