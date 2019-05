Dakar, 9 mai (APS) - Le président de la République, Macky Sall a présidé, ce mercredi 08 mai, à 10h, la réunion du Conseil des ministres.







Le chef de l’Etat a ouvert sa communication, en rendant un fervent hommage à la communauté musulmane du Sénégal, et à la Oumah Islamique, à l’occasion du mois béni du ramadan. Il a sollicité les prières de tous les musulmans du Pays, particulièrement des guides et dignitaires religieux, pour un Sénégal de paix, et de concorde uni dans la foi d’un devenir collectif meilleur.



Il a formulé ainsi ses vœux de bon ramadan à tous nos compatriotes de même qu’aux étrangers qui vivent parmi nous et a salué sur la profondeur du dialogue islamo-chrétien au Sénégal.







Le chef de l’Etat a réaffirmé au plan diplomatique l’importance centrale à l’ancrage d’une véritable diplomatie économique, porteuse d’opportunités, dans le cadre de notre stratégie de développement économique et social. Il a par conséquent invité le gouvernement à engager l’optimisation de notre potentiel de coopération internationale et amplifier nos relations avec l’ensemble de nos partenaires financiers et techniques autour des secteurs accélérateurs de croissance, en ciblant les partenaires offrant ces opportunités.







Au plan stratégique, le président de la République a invité le Premier ministre, à instituer un comité semestriel de coordination sur la Coopération internationale sous sa présidence, et à organiser annuellement un forum international sur la coopération et le partenariat.







Le Premier ministre a débuté sa communication en félicitant le chef de l’Etat d’avoir bien voulu décidé de la réforme institutionnelle, ayant abouti à la suppression du poste de Premier ministre, avec davantage de proximité, d’efficacité.







Poursuivant sa communication, le Premier ministre, Secrétaire général de la Présidence a par ailleurs fait le point sur la réunion tenue sur le port de Ndayane.







Il a également, informé le Conseil des dispositions prises par les cimentiers pour lever les contraintes entravant la poursuite des travaux relatifs au TER. Dans le même ordre, il a proposé la tenue d’un Conseil présidentiel sur la construction des 100 000 logements.



Enfin, le Premier ministre a attiré l’attention sur l’urgence de diligenter le lancement du PSE vert, et la création de l’Agence de protection des forêts, en 2019.



Le ministre des Finances et du Budget a fait une communication sur l’état d’exécution du budget et le projet de loi de Finances rectificative.



Le ministre des Affaires étrangères a fait une communication sur la situation internationale, et l’organisation du pèlerinage à la Mecque, édition 2019.



Le ministre du Développement communautaire a fait le point sur l’exécution des chantiers du PUMA, et la situation des stocks de sécurité alimentaire.



Le ministre de l’Agriculture et de l’Equipement rural a fait une communication sur la collecte et l’exportation des produits agricoles.



Le ministre du Tourisme a informé le conseil des conclusions issues du forum sur les prévisions saisonnières.



Le ministre du Commerce a fait le point sur la visite effectuée par ses services, pour contrôler la vente des petites dosettes d’alcool, utilisées par les jeunes.



Le ministre de l’Economie numérique a fait une communication, portant sur le sommet : "Transfom Africa", dans le cadre de SMART AFRICA qui se déroulera à Kigali du 15 au 16 mai prochain.



Le ministre du PSE a fait une communication sur les niches à exploiter pour des opportunités de croissance.



Au titre des textes législatifs, le conseil, adopté le projet de loi portant autorisation de la création de la société nationale de gestion du patrimoine du Train Express régional "SEN-TER".







Au titre des mesures individuelles, le chef a pris les décisions suivantes :



—Monsieur Pierre Ndiaye, Ingénieur Statisticien Economiste, précédemment Directeur général de la Planification et des Politiques économiques au Ministère de l’Economie, des Finances et du Plan, est nommé Secrétaire général du Ministère de l’Economie, du Plan et de la Coopération.



—Monsieur Mouhamadou Bamba Diop, Ingénieur Statisticien Economiste, précédemment Directeur de la Planification à la Direction générale de la Planification et des Politiques économiques au Ministère de l’Economie, des Finances et du Plan, est nommé Directeur général de la Planification et des Politiques économiques au Ministère de l’Economie, du Plan et de la Coopération, en remplacement de Monsieur Pierre Ndiaye appelé à d’autres fonctions.



—Docteur Serigne Moustapha Sène, Economiste, précédemment Directeur de la Prévision et des Etudes économiques à la Direction générale de la Planification et des Politiques économiques au Ministère de l’Economie, des Finances et du Plan, est nommé Coordonnateur de la Direction générale de la Planification et des Politiques économiques au Ministère de l’Economie, du Plan et de la Coopération, poste vacant.



—Monsieur Alhousseynou Diallo, Inspecteur Principal des Douanes, matricule de solde n° 373 291/E, Directeur de Cabinet du Ministre des Affaires Etrangères et des sénégalais de l’Extérieur, est élevé au rang d’Ambassadeur.



—Monsieur Oumar Ba, Urbaniste, titulaire d’un Master en Aménagement urbain et de développement local, est nommé Directeur Général du Cadre de Vie et de l’Hygiène publique au Ministère de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique.



—Monsieur El Hadji Abdoulaye Guèye, Administrateur Civil, Matricule de solde n° 624 581/J, est nommé Directeur de l’Administration Général et de l’Equipement au Ministère de l’urbanisme, du Logement et de l’Hygiène Publique, en remplacement de Monsieur Aliou Yague appelé à d’autres fonctions.



—Monsieur Mbaye Diop, Urbaniste, matricule de solde n° 611 876/A, précédemment Directeur du cadre de vie et des Espaces verts urbains, est nommé Directeur des Paysages urbains et des espaces publics à la Direction Général du Cadre de vie et de l’Hygiène publique au Ministère de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique.



—Monsieur Diomaye Dieng, Chimiste Environnementaliste, est nommé Directeur de la propreté et de l’Hygiène publique à la Direction Général du Cadre de vie et de l’Hygiène publique au Ministère de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique.



—Monsieur Amadou Matar Cissé, Administrateur Civil Principal, matricule de solde n° 519 795/J, est nommé Directeur Général de la Fonction Publique, en remplacement de Monsieur Abdoulaye Ndiaye, appelé à d’autres fonctions.



—Monsieur Amadou Diallo, Titulaire d’un master 2 en gestion des projets, est nommé Directeur du renouveau du Service public au Ministère de la Fonction Publique, poste vacant.



—Monsieur Aliou Sow, Administrateur Civil Principal, matricule de solde 604 139/C, est nommé Directeur de l’Administration générale et de l’Equipement (DAGE) du Ministère du Développement Communautaire, de l’Equité sociale et territoriale.



—Monsieur Saër Diop, Ingénieur Polytechnicien, est nommé Directeur Général de l’Agence pour l’Economie et la Maîtrise de l’Energie (AEME), poste vacant.



—Monsieur Abdoul Aziz Sarr, Commissaire de Police Principal, matricule de solde 606 832/E, précédemment en service à l’Office National de lutte contre la Fraude et la Corruption (OFNAC) est nommé Directeur des Opérations Electorales en remplacement de Monsieur El Hadji Malick Mbengue, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite.



—Monsieur Abdoulaye Sène, Ingénieur en génie civil et hydraulique, est nommé Secrétaire exécutif pour l’organisation du 9eForum mondial de l’eau, prévu à Dakar en 2021.



—Monsieur Abdoulaye Sy, Inspecteur des Impôts et Domaines, matricule de solde n° 616 193/P, précédemment chef du Centre des services fiscaux des Parcelles assainies est nommé Directeur de l’Administration générale et de l’Equipement du Ministère de la Justice, en remplacement de Monsieur Aliou Sow.



—Monsieur Ibrahima Sakho, Administrateur Civil Principal, matricule de solde n° 508 635/E, précédemment Directeur général de l’Administration territoriale au Ministère de l’Intérieur, est nommé Secrétaire Général du Ministère de l’Intérieur.



—Monsieur Amadou Sy, Administrateur Civil Principal, matricule de solde n° 508 509/A, précédemment Gouverneur de la Région de Thiès, est nommé Directeur général de l’Administration territorial en remplacement de Monsieur Ibrahima Sakho.



— Monsieur Fiacre Bruno Léopold Badiane, Commissaire de Police Principal, matricule de solde n°505 840/F, est nommé Directeur de l’Automatisation des Fichiers (DAF) au Ministère de l’Intérieur, en remplacement de Monsieur Ibrahima Diallo.



—Monsieur Al Hassan Sall, Administrateur civil, Mle de solde n° 604 141/L, précédemment Gouverneur de la Région de Kaolack, est nommé Gouverneur de la Région de Dakar, en remplacement de Monsieur Mohamet Fall, appelé à d’autres fonctions ;



—Monsieur Gorgui Mbaye, Administrateur civil, Mle de solde n° 510 411/Z, précédemment Gouverneur de la Région de Fatick, est nommé Gouverneur de la Région de Diourbel, en remplacement de Monsieur Mouhamadou M. Ndao, appelé à d’autres fonctions ;



—Madame Seynabou Guèye, Administrateur civil, Mle de solde n° 608 876/G, précédemment Préfet du Département de Guinguinéo, est nommé Gouverneur de la Région de Fatick, en remplacement de Monsieur Gorgui Mbaye, appelé à d’autres fonctions ;



—Monsieur Alioune Badara Mbengue, Administrateur civil, Mle de solde n° 518 383/N, précédemment Gouverneur de la région de Louga, est nommé Gouverneur de la Région de Kaolack, en remplacement de Monsieur Al Hassan Sall, appelé à d’autres fonctions ;



—Monsieur El Hadji Bouya Amar, Administrateur civil, Matricule de solde n° 604 453/H, précédemment Gouverneur de la région de Tambacounda, est nommé Gouverneur de la Région de Louga, en remplacement de Monsieur Alioune Badara Mbengue, appelé à d’autres fonctions ;



—Monsieur Mouhamadou Moctar Watt, Administrateur civil, Mle de solde n° 519 025/J, précédemment Préfet du Département de Kaolack, est nommé Gouverneur de la Région de Matam, en remplacement de Monsieur Oumar Mamadou Baldé, appelé à d’autres fonctions ;



—Monsieur Oumar Mamadou Baldé, Administrateur civil, Mle de solde n° 519 796/I, précédemment Gouverneur de la région de Matam, est nommé Gouverneur de la Région de Tambacounda, en remplacement de Monsieur El Hadji Bouya Amar, appelé à d’autres fonctions ;



—Monsieur Mouhamadou Moustapha Ndao, Administrateur civil, Mle de solde n° 510 592/F, précédemment Gouverneur de la Région de Diourbel, est nommé Gouverneur de la Région de Thiès, en remplacement de Monsieur Amadou Sy, appelé à d’autres fonctions ;



—Madame Ndèye Nguénar Mbodji, Administrateur Civil, Préfet du Département de Fatick, est nommée Préfet du Département de Guinguinéo, en replacement de Madame Seynabou Guèye, appelée à d’autres fonctions.



—Monsieur Cheikh Ahmet Tidiane, Administrateur Civil, adjoint au Gouverneur de Diourbel est nommé Préfet du Département de Kaolack en remplacement de Monsieur Mouhamadou Moctar Watt, appelé à d’autres fonctions.



—Monsieur Thierno Souleymane Sow, Administrateur civil, Mle de solde n° 602 494/I, précédemment Adjoint au Gouverneur de la Région de Matam, chargé des affaires administratives, est nommé Adjoint au Gouverneur de la Région de Kaolack, chargé des affaires administratives, poste vacant ;



—Monsieur Cheikh Ahmadou Ndoye, Administrateur civil, Mle de solde n° 626 486/H, précédemment Adjoint au Gouverneur de la Région de Fatick, chargé du développement, est nommé Adjoint au Gouverneur de la Région de Matam, chargé des affaires administratives, en remplacement de monsieur Thierno Souleymane Sow, appelé à d’autres fonctions ;



—Monsieur Maurice Latyre Dione, Administrateur civil, Mle de solde n° 611 935/E, précédemment Adjoint au Gouverneur de la Région de Kolda, chargé du développement, est nommé Adjoint au Gouverneur de la Région de Sédhiou, chargé des affaires administratives, en remplacement de Monsieur Alioune Badara Mbengue, appelé à d’autres fonctions ;



—Monsieur Alioune Badara Mbengue, Administrateur civil, Mle de solde n° 653 021/E, précédemment Adjoint au Gouverneur de la Région de Sédhiou, chargé des affaires administratives, est nommé Adjoint au Gouverneur de la Région de Kolda, chargé des affaires administratives, poste vacant ;



—Madame Awa Ndiaye Diop, Administrateur civil, Mle de solde n° 661 347/E, précédemment Adjoint au Gouverneur de la Région de Tambacounda, chargée du développement, est nommée Adjoint au Gouverneur de la Région de Kaffrine, chargée du développement, en remplacement de monsieur Cheikh Ndiaye, appelé à d’autres fonctions ;



—Monsieur Cheikh Ndiaye, Administrateur civil, Mle de solde n° 661 351/B, précédemment Adjoint au Gouverneur de la Région de Kaffrine, chargé du développement, est nommé Adjoint au Gouverneur de la Région de Tambacounda, chargé du développement, en remplacement de Madame Awa Ndiaye Diop, appelée à d’autres fonctions ;



—Monsieur El Hadji Malick Sémou Diouf, Administrateur civil, Mle de solde n° 681 537/J, précédemment Adjoint au Préfet du département de Rufisque, est nommé Adjoint au Gouverneur de la Région de Fatick, chargé du développement, en remplacement de Monsieur Cheikh Ahmadou Ndoye, appelé à d’autres fonctions ;



—Monsieur Boubacar Bahinghou Sagna, Administrateur civil, Mle de solde n° 681 540/B, précédemment Adjoint au Préfet du Département de Pikine, est nommé Adjoint au Gouverneur de la Région de Kolda, chargé du développement, en remplacement de Monsieur Maurice Latyre Dione, appelé à d’autres fonctions ;



—Monsieur Modou Guèye, Administrateur civil, Mle de solde n° 681 541/C, précédemment Adjoint au Préfet du Département de Guédiawaye, est nommé Adjoint au Gouverneur de la Région de Sédhiou, chargé du développement, poste vacant ;



—Monsieur Aliou Ba, Secrétaire d’Administration, Mle de solde n° 626 267/G, précédemment Adjoint au Préfet du Département de Thiès, est nommé Sous-préfet de l’Arrondissement de Dodji, Département de Linguére, en remplacement de Monsieur Ndiogou Ndong, appelé à d’autres fonctions ;



—Monsieur Ndiogou Ndong, Secrétaire d’Administration, Mle de solde n° 512 106/A, précédemment Sous-préfet de l’arrondissement de Dodji, département de Linguére, est nommé Sous-préfet de l’Arrondissement de Pambal, Département de Tivaouane, en remplacement de Monsieur Ibrahima Baîla Ba, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite ;



—Monsieur Matar Sarr, Secrétaire d’Administration, Mle de solde n° 629 727/A, précédemment Adjoint au Préfet du Département de Bignona, est nommé Sous-préfet de l’Arrondissement de yang yang, Département de Linguère, en remplacement de Monsieur Abou Mangane, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite ;



—Monsieur Mouhamadou Sow, Secrétaire d’Administration, Mle de solde n° 67 445/G, précédemment Adjoint au Préfet du Département de Vélingara, est nommé Sous-préfet de l’Arrondissement de Ndoulo, Département de Diourbel, en remplacement de Monsieur Paul Basse, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite ;



—Monsieur Mamadou Diouf, Secrétaire d’Administration, Mle de solde n° 600 563/D, précédemment Adjoint au Préfet du Département de Sédhiou, est nommé Sous-préfet de l’Arrondissement de Mabo, Département de Birkelane, en remplacement de Monsieur Malick Mbengue, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite ;



—Monsieur Jean Marie Kassoka, Secrétaire d’Administration, Mle de solde n° 608 361/I, précédemment Adjoint au Préfet du Département de Médina Yéro Foula, est nommé Sous-préfet de l’Arrondissement de Lour Escale, Département de Koungheul, en remplacement de Monsieur Léopold Diouf, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite ;



—Monsieur Alsény Bangoura, Secrétaire d’Administration, Mle de solde n° 653 091/L, précédemment Adjoint au Préfet du Département de Mbour, est nommé Sous-préfet de l’Arrondissement de Dakately, Département de Salémata, en remplacement de Monsieur Bou Papa Fall, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite ;



—Monsieur Al Hassane Faye, Secrétaire d’Administration, Mle de solde n° 653 088/D, précédemment Adjoint au Préfet du Département de Matam, est nommé Sous-préfet de l’Arrondissement de Mampatim, Département de Kolda, en remplacement de Monsieur Birame Seck, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite ;



—Monsieur Abdoulaye Sow, Secrétaire d’Administration, Mle de solde n° 515 894/F, précédemment Sous-préfet de l’Arrondissement de Sare Bidji, Département de Kolda, est nommé Sous-préfet de l’Arrondissement de Ndiob, Département de Fatick, poste vacant ;



—Monsieur Papa Amadou Ngoumb Ba, Secrétaire d’Administration, Mle de solde n° 603 471/K, précédemment Adjoint au Préfet du Département de Ziguinchor, est nommé Sous-préfet de l’Arrondissement de Sare Bidji, Département de Kolda.







Le ministre porte-parole du gouvernement, Ndeye Tické Ndiaye Diop