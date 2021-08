Dakar, 29 août (APS) – Le décès de l’ancien ministre des Affaires étrangères et Médiateur de la République, Alioune Badara Cissé (ABC) a plongé dans l’émoi le monde politique sénégalais qui salue ‘’le courage’’ de l’un des premiers compagnons de route du chef de l’Etat, Macky Sall.

Ancien ministre et actuel opposant au parti gouvernemental, Thierno Alassane Sall qui a fondé le parti politique la République des valeurs, parle ‘’d’un choc’’.

‘’Le Sénégal perd un homme d’État, un serviteur sincère, dévoué, d’un grand raffinement intellectuel. Je perds un ami et un frère d’armes, le frère des républicains’’, déclare Thierno Alassane Sall.

Ancienne présidente du Conseil économique, social et environnemental (CESE), Aminata Touré présente cette disparition comme ‘’une grande perte pour le peuple sénégalais, le président Macky Sall et le pays tout entier’’.

‘’Nous avions des relations particulières, c’est un grand intellectuel. Un homme courageux dans ses positions véridiques. Un homme de bien. On a eu à partager beaucoup de tribunes sur le plan international, mais il a été un homme bien admiré’’, indique l’ancien Premier ministre.

Ancien compagnon de route de l’actuel président du CESE, Idrissa Seck, l’opposant Déthié Fall qui a récemment créé une formation politique, indique au sujet du défunt qu’il ‘’était incontestablement maître dans le prêche, le bel exemple, la bonne moralité et la bonne conduite Républicaine’’.

‘’Tel un grand frère, partageant St Louis et la République, il ne manquait jamais l’occasion de m’appeler affectueusement petit frère, et me prodiguer de sages et généreux conseils, comme à son habitude’’, souligne Déthié Fall.

Député à l’Assemblée nationale, Mamadou Lamine Diallo qui se dit ‘’choqué’’ par l’annonce de ce décès, évoque ‘’un homme courageux, digne et attaché aux principes démocratiques’’.

‘’Quelle triste nouvelle ! Un homme de bien, de principes, de valeurs, de convictions s’en est allé. Merci pour tout Maître. Qu’Allah vous accueille en son Paradis céleste’’, écrit le maire de Sacré Cœur, Barthélémy Dias.

Alioune Tine d’AfrikaJom Center, un organisme de défense des droits de l’homme souligne que ‘’c’est une grande perte pour ce pays’’.

ABC était ‘’un homme politique chaleureux, visionnaire et d’un sens élevé des responsabilités’’, écrit M. Tine sur son compte Twitter.

Seydi Gassama d’Amnesty International Sénégal estime que ‘’le Sénégal vient de perdre un grand homme’’.

‘’Me Alioune Badara Cissé, ancien Médiateur de la République, ancien ministre des affaires étrangères. Un intellectuel raffiné, un homme de principes, véridique, courageux et d’une grande bonté’’, informe le défenseur des droits de l’homme.