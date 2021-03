Dakar, 28 fév (APS) - Des femmes leaders politiques et membres de l’opposition sénégalaise, dénonçant "vigoureusement" dans un communiqué conjoint l’arrestation de militantes du parti "Pastef-Les Patriotes", appellent "à la sérénité pour la stabilité et la tranquillité" du Sénégal.



"Nous, membres de la plateforme des femmes leaders politiques et membres de l’opposition sénégalaise, dénonçons vigoureusement l’arrestation arbitraire de nos sœurs affiliées à la cause du parti politique PASTEF-Les Patriotes", écrivent-elles dans ce communiqué dont copie a été transmise à l’APS.

Elles disent exprimer leur "soutien indéfectible" à ces militantes de Pastef et dénoncent "fermement toute entrave à la liberté d’expression et aux droits individuels et collectifs conférés par la Constitution de notre pays".

Ces femmes leaders demandent, à ce titre, au ministre de l’Intérieur Antoine Diome de "procéder à la libération immédiate et sans condition" de Maimouna Dièye, présidente des femmes de Pastef ainsi que ses camarades.



Ces militantes du parti de l’opposant et député Ousmane Sonko avaient organisé un rassemblement pour protester contre la levée de l’immunité parlementaire de leur leader.

Ce dernier est visé par des accusations de "viols répétés" et de "menaces de mort" portées sur lui par une employée d’un salon de massage et de beauté.

Les signataires de ce communiqué conjoint, dont plusieurs députées et responsables de mouvements citoyens invitent "à la sérénité pour la stabilité et la tranquillité de notre pays".