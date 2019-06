Dakar, 28 mai (APS) - Le chef de l’Etat Macky Sall a réitéré mardi sa volonté d’appliquer tous les points de consensus sur lesquels pourrait déboucher le dialogue national.



"Les consensus qui seront issus de ce dialogue qui sera piloté par Famara Ibrahima Sagna, je les accepterai et les appliquerai tels quels", a-t-il promis au moment de lancer ces discussions qui devraient réunir toutes les "forces vives" de la nation sénégalaise.



"Je veux rassurer tout le monde quant à la sincérité de ma volonté", a-t-il insisté.



Macky Sall a remercié, à cette occasion, l’ensemble des "forces vives" de la nation qui ont "répondu massivement et qualitativement à ce débat intellectuel de haute facture, libre et ouvert’’.



Il a dit aussi appréciéer le fait que ce dialogue soit "initié et mené de bout en bout en interne et non par le biais d’un Etat ou organisme tiers, et ce, conformémément à nos valeurs communes de paix et de solidarité’’.



"C’est la raison pour laquelle je veux qu’ensemble, nous réfléchissions sur les mécanismes pouvant permettre d’améliorer’’ la marche du Sénégal à travers le processus électoral, l’économie, l’exploitation pétrolière et gazière en perspective, a déclaré le chef de l’Etat.



Il a exhorté les différentes parties prenantes à choisir dans les quinze jours leurs représentants qui doivent siéger au sein du comité qui sera dirigé par Famara Ibrahima Sagna, chargé notamment de réfléchir sur la procédure, le format et les modalités du dialogue national.



"Aujourd’hui, c’est l’ouverture du dialogue national. Mais le dialogue sera piloté par Famara Ibrahima Sagna, un homme de consensus et d’expérience", a souligné Macky Sall.