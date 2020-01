Dakar, 25 jan (APS) - La prochaine réunion de la conférence des présidents de commission du dialogue national se tiendra le 3 février, à partir de 15 heures, chaque commission devant d’ici là achever sa composition et élaborer un calendrier de travail, annonce un communiqué.



"Chaque président de commission à l’exception du Président de la Commission politique devra présider le mercredi 29 janvier 2020 à 10h une réunion de sa commission pour achever sa composition et élaborer un calendrier de travail", peut-on lire dans ce communiqué.

Il ajoute qu’une seconde réunion de la conférence des présidents "est convoquée le lundi 3 février 2020 à 15 h au siège du comité. Elle sera suivie le jeudi 5 février 2020 d’une nouvelle séance plénière du comité".

Selon la même source, la conférence des présidents s’est réunie vendredi 24 janvier, sous la présidence de Famara Ibrahima Sagna, au siège du comité de pilotage du dialogue national.

"Après l’adoption de l’ordre du jour et de fructueux échanges", M. Sagna, président du comité de pilotage du dialogue national, "a procédé à l’affectation des salles de réunion aux différentes commissions".

Ainsi, la commission politique va tenir ses travaux au ministère des Affaires étrangères, la commission économique et sociale au Building administratif, la commission ressources naturelles au Cercle de la rade (première salle).

La commission environnement et cadre de vie hérite de la deuxième salle du Cercle de la Rade, la commission paix et sécurité s’installera à l’état-major particulier du président de la République, la commission modernisation de l’Etat et lutte contre la corruption devant prendre ses quartiers au siège du comité de pilotage du dialogue national.

L’immeuble du Bureau de l’Unesco à Dakar (BREDA) est réservé à la commission décentralisation et territorialisation des politiques publiques, alors que le Building administratif va loger la commission synthèse.