Diourbel, 29 Jan (APS) – Des responsables et militants du Parti Socialiste (PS, majorité présidentielle) de Diourbel ont demandé la libération du maire de Médina (Dakar) Bamba Fall et l’arrêt des poursuites judiciaires contre Barthélemy Dias.



Les socialistes du Baol s’étaient réunis samedi à une réunion d’information sous la direction du maire de Ndoulo, Kani Bèye.



Il ressort de ces échanges qu’ils ont souhaité la libération du maire Bamba Fall, suspecté d’avoir trempé dans le saccage de la Maison du PS le 5 mars 2016 et mis en prison depuis le 9 janvier dernier.



Il a été également demandé l’arrêt des poursuites judiciaires contre leur camarade et maire de Mermoz-Sacré Coeur Barthélemy Dias, soupçonné d’être impliqué dans le meurtre survenu en décembre 2011 de feu Ndiaga Diouf.



Son audience spéciale a été ouverte le 25 janvier et le verdict est attendu le 19 février prochain.



Par ailleurs, les amis de Kani Bèye ont réitéré leur adhésion à la volonté de leur leader maire de Dakar Khalifa Ababacar Sall de présenter une candidature socialiste aux prochaines échéances électorales.





ID/PON