Dakar, 8 juil (APS) - Le président de la République a invité mercredi le gouvernement à ‘’une réflexion inclusive autour de la ‘fonction publique post-Covid’‘’ et a demandé que soit préparée la signature, ‘’dans les meilleurs délais’’, de la Charte de la déconcentration, pour ‘’consolider les performances de l’Etat au niveau territorial’’.

Selon le communiqué du conseil des ministres du même jour, Macky Sall a ‘’demandé au ministre du Renouveau du service public d’engager une réflexion inclusive autour de la ‘fonction publique post-Covid’‘’.

Dans ‘’la dynamique de modernisation de l’administration publique’’, le chef de l’Etat a aussi ‘’demandé au ministre de l’Intérieur de préparer la signature, dans les meilleurs délais, de la Charte de la déconcentration devant consolider les performances de l’Etat au niveau territorial’’, ajoute le communiqué.

‘’Il a également invité le ministre des Collectivités territoriales à préparer la prochaine session du Conseil supérieur de la fonction publique locale, organe de pilotage de la nouvelle doctrine de gestion des ressources humaines des collectivités territoriales’’.

Macky Sall a auparavant ‘’évoqué son attachement primordial à l’aménagement durable du territoire à travers la territorialisation optimale des politiques publiques’’.

‘’Il a, à cet égard, demandé au ministre de l’Intérieur et au ministre des Collectivités territoriales de veiller à la tenue, dans les conditions adéquates, des conférences territoriales en procédant à l’évaluation prospective prioritaire des réalisations de l’Etat dans chaque département’’.

Selon le communiqué du conseil des ministres, cette évaluation sera faite ‘’avec le concours de la Commission d’évaluation des politiques et programmes publics’’.

Macky Sall a par ailleurs ‘’rappelé aux ministres la priorité absolue qu’il accorde à la relance rapide, inclusive et durable de l’économie nationale’’.

De même a-t-il invité le ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération ‘’à finaliser le processus de concertation et d’élaboration du Programme de relance de l’économie nationale, qu’il validera lors d’un conseil présidentiel en présence de l’ensemble des acteurs publics et privés concernés’’.

Macky Sall a ‘’exhorté les ministres à assurer le suivi permanent des programmes et projets publics mis en œuvre avec les partenaires techniques et financiers’’.