Dakar, 31 déc (APS) - Le président de la République Macky Sall a réitéré samedi son soutien à l’endroit du peuple gambien, "pour une transmission pacifique du pouvoir", conformément aux résultats de la présidentielle gambienne du premier décembre dernier, remportée par le candidat de l’opposition Adama Barrow.



"Ce soir, mes chers compatriotes, en votre nom et au mien propre, je voudrais aussi réitérer notre soutien et notre solidarité à nos frères et sœurs de la Gambie, pour une transmission pacifique du pouvoir, conformément au choix qu’ils ont librement exprimé à l’élection présidentielle du 1er décembre 2016 (…)", a-t-il déclaré dans son message à l’occasion du nouvel an.

Ces résultats ont été reconnus par la CEDEAO, la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest, l’Afrique, la Oummah islamique et les Nations unies, a rappelé Macky Sall.

Yahya Jammeh, au pouvoir depuis 22 ans, conteste les résultats de la présidentielle gambienne du 1-er décembre dernier, au lendemain de laquelle il avait pourtant reconnu sa défaite et félicité son adversaire pour sa victoire.

Il avait exigé la tenue d’une nouvelle élection, avant d’annoncer un recours auprès de la Cour suprême gambienne.

Réunis le 12 décembre dernier pour discuter de cette nouvelle donne, les membres du Conseil de sécurité des Nations unies avaient "renouvelé leur demande au président sortant Jammeh de respecter le choix souverain du peuple de Gambie et de transférer sans condition et sans délai le pouvoir au président élu, M. Adama Barrow".

Une mission de la CEDEAO, conduite par la présidente en exercice de la Conférence des chefs d’Etat de l’organisation sous-régionale Ellen Johnson Sirleaf et comprenant Muhammadu Buhari (Nigeria), Ernest Bai Koroma (Sierra Leone) ainsi que du président sortant du Ghana, John Dramani Mahama, s’était par la suite rendue en Gambie sans réussir à faire revenir le président sortant sur sa décision.

"Sur ce dossier et sur d’autres, notre diplomatie, dont je me réjouis du dynamisme, continuera d’œuvrer sans relâche, y compris dans le cadre de son mandat au Conseil de sécurité, à la promotion des idéaux de paix, de démocratie, de justice et de fraternité humaine", a promis Macky Sall.

Selon le chef de l’Etat, ces idéaux "font la force et la raison d’être de la nation sénégalaise" et "nous engagent à nous rassembler par-dessus nos différences, et à être unis et solidaires, dans le respect de nos diversités".