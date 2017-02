Kaffrine, 13 fév (APS) - La Convergence des jeunesses républicaines (COJER) du département de Kaffrine annonce ’’sous peu de temps’’ une campagne visant à vendre le Plan Sénégal émergent (PSE), et les grands projets de développement le composant.

"Sous peu de temps, nous allons sillonner le département de Kaffrine pour faire comprendre aux populations surtout aux apolitiques que le PSE est un programme très pertinent", a annoncé le président de la COJER de kaffrine, Bilal Cissé, lundi, en marge assemblée générale.

La COJER du département de Kaffrine "va prendre son bâton de pèlerin pour sensibiliser davantage les populations sur ce PSE’’, afin qu’elles puissent disposer de "tous les détails qu’il faut" et les vulgariser dans leurs circonscriptions respectives, a-t-il dit, en présence de plusieurs responsables de l’Alliance pour la République (APR, au pouvoir).

"Nous croyons légitime de demander aux jeunes de supporter le chef de l’Etat sur sa belle vision qui donne aujourd’hui le PSE avec les grands projets qui le composent", a ajouté Bilal Cissé.

Il dit constater que ce programme a permis au département de Kaffrine de s’inscrire sur la rampe de l’émergence, d’où la nécessité selon lui de sensibiliser les populations sur ce sujet.

Bilal Cissé a par ailleurs appelé les jeunes à aller s’inscrire sur les listes électorales, affirmant que la COJER a réussi à remobiliser ses troupes à Kaffrine, pour que "les uns et les autres puissent être au même niveau d’information et travailler dans la plus grande transparence" en direction des prochaines échéances électorales.

