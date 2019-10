"Cette détention a renforcé mes convictions sur la nécessité d’améliorer les conditions de détention et le traitement des détenus", a-t-il indique lors de sa déclaration publique, en présence de journalistes et de plusieurs de ses militants.

M. Sall a été gracié le 29 septembre dernier après plus de deux ans de détention suite à sa condamnation à 5 ans de prison en mars 2018 pour notamment escroquerie sur deniers publics.

Parlant de cet épisode de sa vie, il a dit que ces moments lui ont "permis de voir les drames humains provoqués par les longues détentions préventives qui transforment des présumés innocents en présumés coupables avant même d’être jugés".

Khalifa Sall a souligné "les effets désocialisant de la prison contre lesquels il faut rapidement apporter des solutions tels le maintien des liens familiaux, la transformation des lieux de privation de liberté en espaces d’acquisition de savoir-faire pour favoriser la réinsertion des détenus et l’élargissement de la gamme des sanctions pénales alternatives à l’emprisonnement".

"Mes pensées et ma gratitude vont également aux autorités pénitentiaires et aux agents de la maison d’arrêt de Rebeuss soumis à une pression insoutenable et à des rythmes astreignants", a-t-il ajouté.

Selon lui, la situation des prisons "doit obliger l’Etat à adopter un statut pour les agents de l’administration pénitentiaire avec l’objectif d’améliorer leurs conditions de travail et de permettre à ces serviteurs de l’Etat d’exercer leurs missions dans la dignité".

Dakar, 22 oct (APS) - L’ancien maire de Dakar Khalifa Sall, revenant sur son expérience carcérale au cours de la première allocution publique qu’il a prononcée depuis son élargissement le 29 septembre dernier, s’est présenté en grand militant de l’amélioration de la condition des détenus et des agents de l’administration pénitentiaire.