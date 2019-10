Parlant de son emprisonnement, il a déclaré : ‘’Cette épreuve ne doit pas nous faire perdre notre humanité. Nous en sommes sortis le cœur ouvert’’.

‘’Cela est parfois mal compris mais nous ne devons avoir ni haine ni rancœur même dans l’adversité. Nous ne devons pas céder aux excès de la politique, ni perdre notre temps à ressasser le passé’’, a-t-il dit, ajoutant que lui et ses camarades ont ‘’encore tant à faire ensemble pour’’ le Sénégal.

‘’(…) avant de tracer la voie vers cet avenir commun’’, Khalifa Sall a évoqué ‘’trois viatiques’’ pour éclairer le cheminement collectif ‘’au service du Sénégal’’.



Il a parlé de ‘’la fidélité à nos valeurs (qui) nous a permis de résister à l’acharnement du pouvoir’’.

‘’Nous sommes les héritiers d’une histoire vivante forgée dans l’alliance entre la démocratie et le progrès. Nous devons en être fiers et porter son message fondé sur les valeurs de liberté, d’égalité, de justice et de solidarité’’, a-t-il dit sous les vivats de ses militants.

L’ancien maire de Dakar a salué les femmes et les hommes qui ‘’ont tout sacrifié pour un Sénégal plus libre, plus prospère, plus juste et plus solidaire à l’opposé du pays dans lequel nous vivons’’.

‘’C’est le deuxième viatique qui nous différencie du pouvoir et nous engage à nous opposer à ses politiques néfastes pour le peuple sénégalais. Nous restons sur cette ligne d’ancrage dans l’opposition avec responsabilité mais sans compromission, avec fermeté mais sans excès’’, a-t-il dit.

Khalifa Sall a abordé ‘’le troisième viatique’’ qui les différencie également ‘‘de ceux qui gouvernent, notre attachement aux conclusions des Assises nationales’’.

‘’Parce qu’elles reflètent la richesse des expériences et les attentes du peuple, les conclusions des Assises nationales constituent le document de référence de notre projet. Bien entendu, il faudra les adapter au contexte et aux évolutions de notre pays, de l’Afrique et du monde mais nous nous engageons à les mettre en œuvre sans rien omettre et sans les remettre en cause’’, a-t-il indiqué.

Dakar, 21 oct (APS) – L’ex-maire de Dakar, Khalifa Ababacar Sall, a réitéré lundi sa détermination à poursuivre son engagement politique aux côtés des membres de sa coalition politique et des forces vives du pays.‘’Etant résolument tourné vers l’avenir de notre pays, seule perspective digne d’intérêt, je poursuis mon engagement politique avec vous mes chers camarades, avec toutes celles et tous ceux qui partagent les valeurs de liberté, de progrès, de justice et de solidarité, en étant ouvert aux apports féconds de toutes les forces vives de notre pays’’, a-t-il déclaré.Khalifa Sall s’adressait à ses partisans au 22e jour de son élargissement de prison à la faveur d’une grace présidentielle qui a mis un terme à un séjour carcéral de deux ans et demi.Il avait été condamné à cinq ans de prison pour détournement de deniers publics en même temps que deux de ses coaccusés et collègues de la mairie de Dakar, Mbaye Touré et Yaya Bodian.Sall avait été révoqué de ses fonctions de maire de la capitale sénégalaise dans la foulée de la confirmation de sa condamnation par la Cour d’Appel de Dakar. Une condamnation qui le prive également de ses droits civiques, partant de sa possible participation à une compétition électorale.‘’C’est après avoir capitalisé les expériences vécues, et nous y avons puisé une énergie nouvelle que nous continuerons à mettre au service du Sénégal’’, a assuré l’ex-édile de la capitale.Tout de blanc vêtu, Khalifa Sall a invité ses camarades et sympathisants à avoir foi en la possibilité de marcher vers un avenir prospère et solidaire.Ce à quoi les militants, ayant massivement fait le déplacement, ont réagi par des applaudissements nourris.‘’Le 29 septembre dernier, j’ai quitté la maison d’arrêt de Rebeuss après deux ans et demi de détention. Durant tout ce temps, vous avez partagé avec moi cette épreuve faite de privations et de sacrifices’’, a fait remarquer Khalifa Sall.Il a ajouté : ‘’Croyez-moi. Je n’ignore rien des pressions, des intimidations et des émotions que vous avez vécues et surmontées avec dignité et responsabilité.Il a ainsi exprimé ‘’sa reconnaissance aux Sénégalaises et aux Sénégalais, de tous les âges, connus ou anonymes, au Sénégal et dans la Diaspora, qui lui ont manifesté leur affection et leur soutien par leurs prières, par leur mobilisation et leurs visites’’.Il a également remercié ‘’les autorités religieuses et coutumières, les organisations et personnalités politiques, les organisations de la société civile et les personnalités indépendantes qui m’ont témoigné leur solidarité’’.

DS/AKS/OID