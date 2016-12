Tambacounda, 26 dec (APS) - Le coordonnateur national des cadres de l’Alliance des forces du progrès (AFP, majorité), Alioune Sarr a rappelé, dimanche à Tambacounda, les valeurs qui structurent l’idéal de leur formation politique dans "un contexte de perte de référentiel à des moments où se produisent des crimes abominables dans le pays"



Alioune Sarr qui présidait une assemblée générale de mobilisation et d’information des militants de l’AFP a dit que ses valeurs ont pour noms "tolérance, solidarité, loyauté et travail bien fait".



S’y ajoutent également les valeurs d’honnêteté et de transparence, au moment où le Sénégal a découvert d’immenses réserves de gaz et de pétrole, a fait remarquer M. Sarr, indiquant que ces ressources doivent "servir à résoudre les problèmes des sénégalais et être une providence pour les générations futures".



Dans un environnement régional et international "perturbé" par l’insécurité, le coordonnateur des cadres progressistes a souligné que "les partis politiques doivent prendre en charge la question de la morale sociale".



Selon Alioune Sarr, "il est inacceptable que, face aux crimes abominables qui se produisent dans le pays, les politiques "restent les bras croisés, sans prendre en charge la question au niveau le plus élevé et à la base".



Le ministre en charge du Commerce a mis en garde contre un risque de "déséquilibre" de la société, du fait de la "perte de référentiel" des Sénégalais, si le problème n’est pas abordé par la classe politique.