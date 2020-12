Saly-Portudal (Mbour), 6 déc (APS) – Des responsables de l’Alliance pour la République (APR, au pouvoir), ont mis sur pied, dimanche, à Saly-Portudal (Mbour, ouest) la Task force républicaine, un ’’cadre de réflexion, d’échange, d’animation politique et de propositions’’.

’’Prenant conscience de leur responsabilité historique face aux immenses défis auxquels le Sénégal est confronté, des responsables de l’APR, engagés pour le triomphe de l’idéal républicain, ont décidé, sur instruction du président du parti (Macky Sall), de mettre en place un cadre de réflexion, d’échange, d’animation politique et de formulation de propositions sur la conduite des affaires publiques et la vie du parti’’, a expliqué Birame Faye, le coordonnateur de cette équipe composée de trente personnes.

Selon M. Faye, ’’la maturation de ce processus intervient dans un contexte économique et politique nouveau avec la récente mise en place d’un gouvernement qui se caractérise par l’ouverture à des forces politiques représentatives de l’opposition, fruit des larges concertations engagées par le président de la République à l’issue de la présidentielle de février 2019’.

La TFR présentée comme ’’un cadre proactif de défense du Sénégal, du parti et du président de la République’’ veut ’’offrir un espace d’analyse politique, d’alerte, de veille’’ afin ’’de contribuer à l’animation politique, participer au débat public et formuler des propositions (...) et travailler à la pérennisation du parti’’.

’’La TFR, au service du Sénégal sous la conduite du président Macky Sall, se veut le bouclier et le fer de lance du Sénégal émergent’’, a indiqué Birame Faye, par ailleurs directeur général de l’Agence nationale de la sécurité de proximité (ASP).

