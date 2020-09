Dakar, 15 sept (APS) - L’Assemblée nationale annonce la création, ‘’dans les prochains jours’’, d’une mission d’information sur le Plan décennal de lutte contre les inondations dont le rapport sera déposé ‘’au plus tard le 31 octobre 2020’’.



Dans une déclaration parvenue mardi à l’APS, la direction de la communication de l’Assemblée nationale annonce qu’il a été décidé de mettre en place une mission d’information de l’institution parlementaire, à la suite d’une réunion de son bureau, qui a eu lieu le même jour, sur ‘’le Plan décennal de lutte contre les inondations’’.

La mission d’information est ‘’composée de la majorité, de l’opposition et des non-inscrits. Ses membres sont issus de la commission du développement durable et de la transition écologique, de la commission de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, de l’habitat, des infrastructures et des transports’’.

La commission des finances et du contrôle budgétaire, celle de la population, de la santé, des affaires sociales et de la solidarité nationale en sont également membres.

Selon la déclaration, cette mission d’information sera dirigée par un président, un vice-président et un rapporteur. Elle comptera une quinzaine de députés et ‘’pourra recourir à l’expertise nationale’’.

‘’Dès sa mise en place, dans les prochains jours, elle commencera ses travaux, dans le cadre du délai de six semaines qui lui est imparti. Ses missions sur le terrain cibleront Dakar et toutes les zones géographiques du pays impactées par les inondations’’, lit-on dans la déclaration.

‘’Suivra ensuite le rapport qui sera déposé au plus tard le 31 octobre 2020 auprès du chef de l’Etat, avec les conclusions et recommandations appropriées. Bien entendu, les députés en auront déjà pris connaissance’’, ajoute la même source.

Selon la déclaration, l’Assemblée nationale ‘’entend ainsi, dans la lettre et l’esprit du 1er alinéa de l’article 49 de son règlement intérieur, mener à bien ses missions liées au contrôle de l’action gouvernementale’’.