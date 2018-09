Dakar, 2 sept (APS) - L’activité d’’’égrenage de coton et fabrication de textiles’’ durant le deuxième trimestre 2018, a respectivement progressé de 112,1% et 96,3% en rythme trimestriel et relativement au même trimestre un an plus tôt.





Une bonne production a en effet été enregistrée, relève la Direction de la prévision et des études économiques (DPEE), qui fait aussi état d’une ‘’augmentation des commandes, notamment étrangères’’.





‘’Sur les six premiers mois de 2018, il est toutefois noté une contraction (-7,7%) de la branche, comparativement à la même période un an auparavant’’, tempère la DPEE qui vient de publier sa Note de conjoncture pour le deuxième trimestre 2018.





Elle souligne que ‘’ce faible résultat reflète les difficultés rencontrées ces dernières années, notamment relatives à l’irrégularité de la pluviométrie et à la perte de compétitivité de la culture de coton par rapport à d’autres spéculations’’.