Dakar, 3 nov (APS) – Le Réseau des universitaires républicains (RUF), mouvement affilié à l’Alliance pour la République (APR, au pouvoir), salue l’élargissement de la majorité présidentielle à des forces de l’opposition, évoquant notamment un facteur de ‘’renforcement de l’unité nationale et de la cohésion sociale’’.



‘’Le RUR salue l’élargissement de la majorité présidentielle avec la nomination d’Idrissa Seck à la tête du Conseil économique, social et environnemental et l’entrée dans le gouvernement de nouvelles forces politiques et sociales afin de renforcer l’unité nationale, la cohésion sociale’’, rapporte un communiqué par venu à l’APS .



Pour les Universitaires Républicains cet esprit d’ouverture permettra dans le même temps de gagner le combat contre la pandémie de Covid-19 et de participer à l’enclenchement de la relance économique et renouer avec la trajectoire de l’émergence.



En plus du candidat arrivé deuxième de la présidentielle de 2019, promu président du CESE en remplacement d’Aminata Touré, d’autres acteurs politiques de l’opposition ont fait leur entrée dans le gouvernement.



Il s’agit de Yankoba Diattara qui devient ministre de l’Economie numérique et des Télécommunications et d’Oumar Sarr, un ancien du Parti démocratique Sénégalais (PDS) comme ministre des Mines et de la Géologie.



Aïssata Tall Sall, la nouvelle cheffe de la diplomatie sénégalaise avait de son côté longtemps milité dans l’opposition avant de rejoindre la mouvance présidentielle à la veille de la dernière élection présidentielle.





AT/AKS