Louga, 9 mars (APS) – Boun Khatab Sylla, président du mouvement ‘’Valeurs’’ (mouvance présidentielle), a souligné la nécessité pour les pouvoirs publics d’accorder une plus grande place à la région de Louga (nord) dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques de développement socio-économique.



‘’Nous plaidons pour davantage de considération pour nos populations par la prise en compte de la jeunesse dans les politiques d’emploi et de formation professionnelle. Il nous faut davantage de financements pour nos femmes’’, a-t-il dit.



Sylla intervenait lors d’une conférence organisée à Louga pour célébrer la victoire du président Macky Sall à la présidentielle du 24 février.



‘’La région de Louga regorge de potentialités importantes dans le domaine culturel. Il appartient aux pouvoirs publics d’assurer une meilleure prise en charges des préoccupations des acteurs évoluant dans ce secteur’’, a indiqué le président du mouvement politique ‘’Valeurs’’.



SK/AKS