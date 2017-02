Nyassia (Ziguinchor), 6 Fév (APS) – La Convergence des Jeunesses républicaines de la commune de Nyassia (Ziguinchor, sud) compte mener des campagnes de sensibilisation en vue d’obtenir plus de 10 000 citoyens inscrits sur les listes électorales pour une participation massive aux prochaines échéances électorales a déclaré, dimanche, son coordonnateur Jean Claude Alfred Sagna.







"Nous nous sommes investis sur le terrain dans le cadre d’une campagne de sensibilisation pour convaincre nos frères, sœurs et pères et mamans à aller s’inscrire massivement sur les listes électorales. Nous voulons atteindre plus de dix mille inscrits dans le périmètre communal de Nyassia" a expliqué M. Sagna.

S’exprimant dimanche au cours d’une rencontre de la COJER communale, Jean Claude Sagna a insisté sur le travail de terrain effectué par les membres de sa structure en vue d’avoir une participation massive aux élections législatives de juillet prochain et au scrutin présidentiel de 2019.

Les jeunes de la COJER de Nyassia ont par ailleurs déploré l’absence de projets étatiques dans leur localité. "Nous avons l’impression que notre commune est laissée en rade par les autorités sénégalaises. Aucun projet du Plan Sénégal émergent (PSE) ou du Programme d’urgence de développement communautaire (PUDC), n’est présent dans le territoire communal de Nyassia" a regretté Jean Claude Sagna.

Les responsables de la COJER locale ont insisté sur "les nombreuses potentialités dont regorge Nyassia notamment dans les domaines de l’agriculture, de l’horticulture et l’agro-business".

"Nous invitons le président Macky Sall à +jeter un coup d’œil+ sur la commune de Nyassia qui comptabilise d’énormes potentialités, mais souffre de l’absence de programmes étatiques (...)" a rappelé le coordonnateur local de la COJER.