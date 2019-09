Dakar, 21 sept (APS) – La gauche sénégalaise est debout pour le renforcement et la consolidation des acquis démocratiques et sociaux, a soutenu, samedi à Dakar, le Secrétaire général de And Jëf/ Parti africain pour la démocratie et le socialisme (AJ-PADS/ Authentique), Landing Savané.



"L’héritage politique de la gauche sénégalaise (….) c’est d’être debout car il faut comprendre que l’individu n’est rien s’il n’inscrit pas son action dans le destin de son peuple et dans (sa) société", a-t-il déclaré.



M. Landing Savané s’exprimait lors de la journée d’hommage aux anciens militants de And Jëf-XAREBI/ Mouvement révolutionnaire pour la démocratie nouvelle (MRDN).



M. Landing Savané dit ‘’convaincu’’ que "l’avenir c’est la gauche’’ car ‘’la droite n’est rien d’autre que la bourgeoisie, le capitalisme, l’exploitation et l’oppression’’. Donc, ‘’elle est condamnée", a-t-il dit.



"C’est ma profonde conviction depuis plus d’une cinquantaine d’années. Je pense qu’il est trop tard pour moi de changer de conviction", a-t-il poursuivi.



Certes, a-t-il constaté, "il y a le reflux des forces de la gauche qui existe parfois dans tout mouvement social", mais "c’est un reflux pour une relance car le capitalisme et l’impérialisme ne changent pas".



’’Le combat ne s’arrêtera pas’’, a dit Landing Savané, invoquant les ‘’circonstances’’ et ‘’la légitimité des combats’’ des militants de la gauche.



"Chaque jour, des camarades de ce courant travaillent à renforcer la démocratie et à consolider ses acquis pour que le peuple vive mieux et que l’Afrique soit à la hauteur de la responsabilité qui doit être la sienne dans le concert des nations", a-t-il fait remarquer.



Il a par ailleurs salué cet hommage rendu à ses anciens camarades ’’de façon solennelle parce que ce sont des fils du pays qui ont donné leurs vies pour que ce pays puisse aller de l’avant".



"S’il y a la démocratie aujourd’hui dans ce pays c’est parce que les acteurs, militants et sympathisants de ce courant en ont joué un grand rôle", a-t-il fait valoir.