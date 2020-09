Fatick, 19 sept (APS) - Le président de la République est attendu samedi dans la région de Fatick, première étape d’une ‘’tournée économique’’ qu’il effectuera dans le centre du pays jusqu’à lundi, a appris l’APS auprès de la direction régionale du développement rural (DRDR).

Durant la première journée de cette visite, Macky Sall va visiter des champs dans les communes de Niakhar (département de Fatick) et Toubacouta (département de Foundiougne).



A Niakhar, la toute première étape de sa ‘’tournée économique’’, Macky Sall va visiter les champs de l’association sportive et culturelle Jamm Bugum, qui s’est ‘’spécialisée dans la filière mil’’, selon la DRDR de Fatick.

Pour la campagne agricole en cours, cette association exploite 524 hectares de mil, dont les rendements sont estimés à 528,8 tonnes, indique un document de la direction régionale du développement rural.



En 2019-2020, Jamm Bugum avait emblavé 399 hectares, qui ont donné 319,2 tonnes de mil, selon le document.

Cette association cherche ‘’à promouvoir un développement endogène, à partir d’initiatives locales’’, et à ‘’lutter contre l’exode rural et l’insécurité alimentaire’’.

L’association créée en 1989 intervient dans les secteurs de l’agriculture, de l’élevage, de l’éducation, du sport, de la culture, de l’environnement et de l’action sociale.



Le président de la République se rendra ensuite à Toubacouta, où il va visiter des champs de 10 hectares d’arachide et de six hectares de mil.



Ces champs appartiennent au député Pape Seydou Dianko, maire de Toubacouta et militant de l’Alliance pour la République, le parti de Macky Sall, qui visitera également d’autres superficies agricoles dans cette commune avant d’aller vers les autres régions du centre.