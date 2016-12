Dakar, 22 déc (APS) - Le Groupe des Etats d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) invite le président sortant Yahya Jammeh à accepter "sans réserve" la volonté du peuple gambien "clairement" exprimée dans les résultats de l’élection présidentielle du 1-er décembre dernier.



Dans une déclaration dont copie est parvenu jeudi à l’APS, le Groupe ACP se joint à la Communauté internationale, pour condamner la "décision du président sortant Jammeh de contester les résultats du scrutin".



L’organisation dit en effet qu’elle continue de suivre de très près "l’évolution préoccupante" de la situation en Gambie.



Les Etats ACP s’associent aux déclarations du Conseil de sécurité des Nations unies, de la CEDEAO, de l’Union africaine et de l’Organisation de la coopération islamique (OCI).



Ils demandent "instamment" au président sortant Jammeh de "garantir un transfert de pouvoir pacifique et sans heurts au président élu Adama Barrow, au plus tard le 19 janvier prochain".