Dakar, 11 oct (APS) - Le prix Nobel de la paix 2019 a été attribué au Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, considéré comme l’artisan de la réconciliation entre son pays et l’Erythrée voisine, a-t-on appris de source médiatique.



Le chef du gouvernement égyptien, en poste depuis avril 2018, a été primé en récompense de "son initiative décisive pour résoudre le conflit frontalier avec l’Érythrée voisine", a indiqué le comité Nobel, cité par les mêmes médias.





Le comité Nobel dit également récompenser ce jeune dirigeant pour son investissement d’Abiy Ahmed dans d’autres processus de paix, notamment entre le Kenya et la Somalie, ou dans la guerre civile au Soudan.





L’arrivée d’Aby Ahmed, considéré comme un dirigeant "visionnaire et réformateur", a favorisé la réouverture de la frontière entre l’Ethiopie et son ancienne province érythréenne, en juillet 2018, après 20 ans de conflit, suite à la signature d’une "déclaration conjointe de paix et d’amitié".





L’Erythrée s’est affranchie de l’Ethiopie en 1993 suite à une guerre d’indépendance.





Abiy Ahmed succède à Denis Mukwege et Nadia Murad, lauréats du prix Nobel de la paix 2018 pour leurs efforts pour mettre fin à l’utilisation de la violence sexuelle comme arme de guerre.