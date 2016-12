Dakar, 26 déc (APS) - Le Sénégalais Abdoulaye Bathily, candidat unique de la Communauté des Etats de l’Afrique de l’ouest (CEDEAO) au poste de président de la Commission de l’Union africaine (UA), fait actuellement le tour de la région ouest-africaine pour partager sa vision et son programme de travail pour l’instance continentale, annonce un communiqué reçu à l’APS, lundi.

Le professeur Bathily a ainsi participé au Sommet extraordinaire de la CEDEAO consacré entre autres à la situation en Gambie, le 17 décembre dernier à Abuja (Nigéria), rapporte le texte.

Il en a profité pour rencontrer plusieurs chefs d’Etat, notamment la présidente du Libéria et de la CEDEAO, Ellen Johnson Sirleaf, avec lesquels il a discuté des différents dossiers africains.

Le candidat de la CEDEAO s’est également entretenu, à Lagos, capitale économique nigériane, avec l’ancien chef d’Etat nigérian Olusegun Obasanjo, indique la même source.

Elle informe par ailleurs que l’historien et diplomate sénégalais a séjourné du 20 au 22 décembre dernier à Ouagadougou, capitale du Burkina Faso, où il a été reçu en audience par le président burkinabè Roch Marc Christian Kaboré.

Le professeur Bathily a présenté ses condoléances au peuple burkinabè, suite à la mort de soldats de son pays, le 16 décembre dernier, dans une attaque à Nassoumbou, dans le nord du pays.

Durant sa tournée, Abdoulaye Bathily a partagé sa vision et son programme de travail pour l’Union africaine.

"Il a surtout réaffirmé son engagement à travailler avec les leaders africains de tous horizons (politique, économique, social) pour la réalisation de l’agenda 2063 de l’UA et pour une véritable renaissance africaine’’, peut-on lire.

L’agenda 2063 est présenté par l’UA comme "à la fois une vision et un plan d’action". Il consiste en "un appel à l’action à tous les segments de la société africaine à travailler ensemble pour construire une Afrique prospère et unie, fondée sur des valeurs communes et un destin commun".