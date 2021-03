Saly-Portudal (Mbour), 27 mars (APS) – L’ancien parlementaire, Cheikh Oumar Sy, membre de la plateforme ‘’Jammi rewmi’’, a relevé samedi le rôle déterminant de la société civile dans l’apaisement et le rétablissement de la paix sociale après manifestations violentes ayant secoué le pays au début du mois de mars.



‘’La société civile a joué un rôle déterminant à travers la plateforme +Jammi rewmi+ que nous avons mise sur pied pour essayer de faire la médiation entre les différents acteurs, d’interpeller par rapport à la violence verbale ou physique, mais aussi de faire en sorte que le président de la République puisse prendre des mesures immédiates pour que la paix revienne dans le pays’’, a-t-il dit.



Il s’exprimait à Saly-Portudal (Mbour) a un atelier d’évaluation des tensions socio-politiques qui ont secoué le Sénégal au début du mois de mars.



L’objectif est d’analyser les causes profondes de ces évènements et d’anticiper les crises multiformes qui pointent à l’horizon, lesquelles si on n’y prend garde, peuvent engendrer des ‘’conséquences irréversibles’’ sur la démocratie, l’Etat de droit et les conditions de vie du peuple sénégalais, a-t-il expliqué.



A l’en croire, la plateforme ‘’Jammi rewmi’’ qui regroupe 40 organisations de la société civile, a rencontré le pouvoir, l’opposition et les chefs religieux.



‘’Nous pensons que c’est le moment de faire l’évaluation, de faire une introspection de la société civile, mais aussi de voir du point de vie politique, sociale et économique, quelles sont les conséquences de ces évènements socio-politiques’’, a souligné M. Sy.



Au sortir de cet atelier, des recommandations seront faites et transmises au Chef de l’Etat, a-t-il assuré non sans appeler tous les acteurs à la retenue, à la responsabilité.







ADE/AKS