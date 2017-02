Mbour, 16 fév (APS) – Le sous-préfet de l’arrondissement de Sessène (Mbour), Léopold Diouf a souligné, jeudi à Mbour, qu’aucune des instructions données à l’administration territoriale "ne fait transparaître l’appartenance politique" du ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Abdoulaye Daouda Diallo.











M. Diouf a tenu ses propos lors de la réunion d’évaluation du comité électoral départemental, au cours de laquelle certains représentants de partis politiques de l’opposition réclamaient la mise à l’écart du ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique du processus.



C’est le cas de l’ancien sénateur libéral, Grégoire Birame Ngom qui appelait à confier l’organisation des élections à "un homme neutre et consensuel" pour assurer leur "transparence".



Pour sa part, le préfet du département de Mbour, Saer Ndoa a souligné que "l’administration restera toujours là pour l’intérêt exclusif des citoyens".



Membre de l’Alliance pour la République (APR, au pouvoir) et président du Conseil départemental, Saliou Samb a fait remarquer que "l’opposition utilise des arguments qui tendent à nous écarter de l’essentiel

qui est d’avoir un fichier électoral irréprochable".



Il a invité les opposants a, au lieu de réclamer le départ du ministère d’Abdoulaye Daouda Diallo, aller mobiliser et faire inscrire leurs militants sur les listes électorales.



"De Senghor à aujourd’hui, pratiquement, c’est le ministère de l’Intérieur qui a toujours organisé les élections dans ce pays et, pourtant, ça n’a pas empêché aux tenants du pouvoir de perdre des élections" a relevé M. Samb.



Et le président du Conseil départemental de Mbour d’ajouter que "l’opposition doit arrêter de s’en prendre à une personne qui fait bien son travail de la façon la plus loyale et qui essaie d’être le ministre de l’Intérieur pour tout le monde, sans parti pris".



