Dakar, 25 dec (APS) – Les 14 maires membres du collectif des maires du département de Kaolack ont pris, samedi à Kaolack, l’engagement de dérouler ensemble une campagne de communication autour du Plan Sénégal émergent (PSE), du programme d’urgence de développement communautaire (PUDC) et d’autres réalisations du chef de l’Etat, a appris l’APS.

Cette décision a été prise au terme de leur rencontre tenue dans les locaux du Conseil départemental sous la présidence du coordonnateur du Collectif et maire de Thiomby, Alexandre Ngom, directeur de l’Urbanisme et de l’Architecture au ministère du Renouveau urbain, de l’Habitat et du Cadre de vie.

Le communiqué sanctionnant leurs travaux renseigne que les maires de Kaolack vont "mettre en œuvre une dynamique de développement dans le département et communiquer autour des réalisations du président Macky Sall".

"Ils vont tenir désormais une rencontre du collectif le premier samedi de chaque mois pour le redynamiser, organiser le 17 janvier un panel sur l’état des lieux et perspectives du PUDC mais aussi sur des sujets d’actualité comme les inscriptions pour les nouvelles cartes d’identité et d’électeur, les problèmes de sécurité, etc.", note la source.

En février prochain, les maires échangeront sur le thème : "Quels projets structurants pour la gouvernance verte dans le département de Kaolack ?" et un mois plus tard, ils tiendront un grand Forum économique pour le développement de Kaolack.

Un prix "Balai d’or" sera remis à l’occasion de la journée de la femme du 8 mars 2017 et 4 grands meetings politiques organisés d’ici fin mai 2017 par le collectif qui souhaite rencontrer le président de la République et formaliser et structurer l’association.

Le collectif qui va se doter d’un site web a "réaffirmé son adhésion à la décision du président Macky Sall de faire de chaque maire le responsable politique dans sa commune soit au titre de l’APR ou de la coalition Benno Bokk Yakaar surtout que sur les 14 communes du département de Kaolack, les 12 sont de l’APR et les 2 autres de la Coalition Benno Bokk Yakaar".

Il est aussi demandé à chaque maire de dérouler son programme d’activités dans sa commune et aussi d’assister aux manifestations de ses pairs.