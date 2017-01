Louga, 15 jan (APS) - Le député socialiste Barthlémy Dias a lancé, samedi à Louga, un appel pour une liste unique de l’opposition constituée des forces vives, des syndicats et de la société civile pour remporter la majorité des sièges de l’Assemblée nationale lors des prochaines législatives.



‘’Il faut que toutes les forces vives de la nationale, les forces syndicales, les mouvements de jeunes et de femmes etc., se réunissent pour faire face à Macky Sall’’, a notamment déclaré le responsable socialiste.



Il s’exprimait lors d’une rencontre publique de l’Alliance pour le développement de Louga (ADL), dirigée par Ass Diobé Sylla.



Il a indiqué que le maire de Dakar Khalifa Sall, qui va bientôt effectuer une descente à Louga, compte sur lui et l’encourage à persévérer dans la mobilisation des militants en vue de ces joutes législatives.