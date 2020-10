Dakar, 28 oct (APS) – Le chef de l’Etat a mis fin aux fonctions des ministres et secrétaires d’Etat membres du gouvernement et de la présidente du Conseil économique, social et environnemental (CESE), Aminata Touré, a déclaré mercredi le porte-parole de la présidence de la République, Abdou Latif Coulibaly.