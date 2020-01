Dakar, 31 déc (APS) - Le chef de l’Etat Macky Sall a prôné mardi soir "les plus larges convergences possibles autour des grandes questions d’intérêt national au cœur des politiques publiques", une manière selon lui de préparer l’avenir du Sénégal.



"Préparer l’avenir, c’est d’abord réussir les plus larges convergences possibles autour des grandes questions d’intérêt national au cœur des politiques publiques. C’est tout le sens de l’appel au dialogue national que j’ai lancé au lendemain du scrutin présidentiel", a-t-il indiqué dans son message radiotélévisé.

Dans cette perspective, il a rappelé avoir installé, le 26 décembre dernier, "le Comité de pilotage du dialogue qui servira de cadre de facilitation des échanges sur les différentes thématiques à l’ordre du jour".

Macky Sall a salué "l’engagement de toutes les forces vives de la Nation dans ce dialogue’’.



’’Avec la bonne volonté de tous, j’ai confiance qu’à l’issue des trois mois que dureront les concertations, nous parviendrons à de nouveaux consensus pour conforter l’expérience démocratique et le progrès économique et social de notre pays", a-t-il indiqué.

Sall dit se joindre à ses compatriotes "en prières, pour le repos de l’âme de nos chers disparus et le prompt rétablissement de nos malades".

"Je pense à toutes celles et à tous ceux dont les conditions de vie difficiles nous rappellent le devoir de solidarité qui nous lie. Je salue et encourage nos vaillantes Forces de défense et de sécurité, engagées au service de la nation et de la paix dans le monde", a-t-il déclaré.

"Cette année a été marquée par l’échéance électorale du 24 février, que nous avons franchie dans le calme et la sérénité. Le mérite vous revient, mes chers compatriotes. Rendons donc grâce à Dieu", a dit Macky Sall, avant de réitérer son engagement à "servir et à préparer" avec ses compatriotes "Le rendez-vous avec l’avenir ou liggéeyal ëllëk".

Cela suppose aussi "consolider notre marche vers une émergence solidaire et inclusive, ce que j’appelle le Sénégal de tous, le Sénégal pour tous", a conclu le chef de l’Etat.