Dakar, 31 déc (APS) - Le chef de l’Etat Macky Sall a dit lundi se réjouir de la ‘’dynamique de paix retrouvée’’ en Casamance, saluant ‘’toutes les bonnes volontés engagées dans la réconciliation et le retour définitif de la paix’’ dans cette région méridionale du Sénégal.



Dans son discours radiotélévisé à l’occasion du nouvel an, il a déclaré se réjouir ‘’de la dynamique de paix retrouvée en région naturelle de Casamance’’, où sévit une rébellion armée déclenchée en 1982.

’’Pour soutenir et consolider cette dynamique, j’ai pris des mesures d’accompagnement, dont l’initiative Pôle de Développement de la Casamance, le Programme de désenclavement aérien, maritime et terrestre ainsi que le statut de Zone touristique spéciale d’intérêt national’’, a-t-il indiqué.

Aussi a-t-il remercié ’’à nouveau toutes les bonnes volontés engagées dans la réconciliation et le retour définitif de la paix qui demeure l’aspiration partagée de tout notre peuple’’.



Le Mouvement des forces démocratiques de Casamance (MFDC) est entré en rébellion en 1982, pour réclamer l’indépendance de la Casamance, la partie sud du Sénégal regroupant les régions de Kolda, Sédhiou et Ziguinchor,

Après avoir atteint son paroxysme dans les années 1990 où les actes de violence se sont multipliés et dont les populations étaient les principales victimes, la tension est de plus en plus retombée dans le sud à partir des années 2000.