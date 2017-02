Dakar, 1er fev (APS) – Le président de la République a rendu, mercredi en Conseil des ministres, ‘’un vibrant hommage’’ au Professeur Abdoulaye Bathily, ‘’pour son engagement panafricaniste qui a guidé sa candidature à la présidence de la Commission de l’Union africaine’’.

Macky Sall a également adressé ses félicitations au président Alpha Condé, nouveau président en exercice de l’UA, et au président de la Commission de l’UA, Moussa Faki Mahamat, selon le communiqué du Conseil des ministres reçu à l’APS.

Le Tchadien Moussa Faki Mahamat a été élu nouveau président de la Commission de l’Union africaine (UA) par les présidents et chefs de gouvernement de l’Organisation panafricaine, lundi à Addis-Abeba, à l’issue d’une élection tenue à huis-clos.

Le ministre tchadien des Affaires étrangères est passé après huit tours de vote. Il remplace la Sud-Africaine Nkosazana Dlamini-Zuma.

Quatre autres candidats étaient en lice, à savoir l’Équato-Guinéen Agapito Mba Mokuy, la Botswanaise Pelonomi Venson-Moitoi, le Sénégalais Abdoulaye Bathily et la Kényane Amina Mohamed Jibril.

Abdoulaye Bathily, candidat de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), a été éliminé au troisième tour de scrutin, de même que la Botswanaise et l’Équato-Guinéen.