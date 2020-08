Dakar, 24 août (APS) - Le Secrétariat exécutif permanent (SEP) de Bennoo Bokk Yaakaar (BBY) ‘’félicite’’ le président Macky Sall pour ses positions sur la crise politique au Mali lors du dernier sommet de la Cedeao.



‘’Le SEP/BBY félicite le président Macky Sall pour ses positions sur la situation survenue au Mali qui traduisent sa compréhension des liens séculaires et de sang qui lient le Mali et le Sénégal, en agissant avec promptitude et en demandant que des mesures d’embargo prises par la Cedeao soient exclus les denrées de première nécessité, les produits pharmaceutiques et pétroliers’’, indique un communiqué reçu à l’APS.



Le SEP estime que ‘’pour avoir exigé avec diplomatie de ses pairs, chefs d’Etat et de gouvernements de la Cedeao, de tenir compte des impératifs humanitaires et de ne pas asphyxier le peuple frère d’un pays ami tout en condamnant fermement le coup de force perpétré par les militaires, le président Macky Sall privilégie l’option de construire avec nos voisins, une diplomatie fondée sur la solidarité et le soutien mutuel entre les peuples’’.



Il ajoute qu’en préconisant la voie du dialogue au Mali ‘’pour un retour à l’ordre constitutionnel’’, Macky Sall ‘’réaffirme son attachement à une solution pacifique qui préserve la vie des populations du pays frère du Mali et son retour à la légalité constitutionnelle dans la paix, la sécurité et la stabilité’’.



Pour le SEP, ‘’une telle posture traduit un panafricanisme de progrès et de justice sociale que tous les progressistes et démocrates dans notre pays et en Afrique doivent soutenir et promouvoir’’.





