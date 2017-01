Ziguinchor, 31 déc (APS) – Le Secrétaire général de And-Jëf/Parti africain pour la démocratie et le socialisme (AJ/PADS, opposition), Mamadou Diop Decroix, a bouclé vendredi à Ziguinchor (sud) une tournée politique à Tambacounda, vélingara, Kolda, Sedhiou, Goudomp, Tanaff en vue de ‘’repositionner’’ son parti dans l’échiquier national.









‘’Partout où nous sommes passés, nous avons rencontré nos militants. Certains avaient déjà déserté les rangs, mais d’autres sont restés et nous ont exprimé leurs attentes par rapport au fonctionnement du parti’’, a expliqué Mamdou Diop Decroix.







Il animait un point de presse vendredi à Ziguinchor où il a bouclé une tournée politique dans la partie orientale et méridionale du pays. M. Diop a fait Tambacounda, vélingara, Médina Yoro Foullah, Kolda, Sédhiou, Goudomp, Tanaff, Diacounda, Simbandi Balante entre autres localités.







‘’Il s’agit d’une tournée de sensibilisation, d’animation, de communication interne et de massification de notre parti à l’intérieur du pays. Le but est de repositionner AJ/PADS dans l’échiquier politique national’’, a t-il poursuivi.







‘’Avec la défaite de 2012, certains (militants) avaient pris leur distance’’, a dit Diop Decroix avant d’annoncer la ‘’redynamisation de la formation de base dans le parti qui constitue l’une des plus grandes attentes des militants que nous avons rencontrés’’.







Au cours de sa tournée M. Diop, député à l’Assemblée nationale, a constaté sur le terrain la ‘’détermination et l’unité de l’opposition notamment à Kolda et Sédhiou’’ et plaidé pour un regroupment des partis opposés à la majorité présidentielle pour remporter les législatives et ‘’imposer la cohabitation au régime en place’’.