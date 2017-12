Louga, 25 déc (APS) - Le directeur national des domaines, Mamadou Mamour Diallo s’est engagé à aider vingt pères de familles du quartier périphérique de Medina Salam, à Louga, à obtenir des titres de propriété par des notifications d’attribution de parcelles.



"J’ai décidé en tant que directeur des domaines de vous aider à disposer de ces titres. Dès mon retour à Dakar je vais m’occuper de ce problème et je vais remettre ces documents à vos leaders qui vont vous les transmettre", a déclaré M. Diallo qui présidait, dimanche, une rencontre politique dans ce quartier défavorisé de Louga.



Le leader du mouvement "Dolly" était invité par le président des transporteurs de Louga Ousmane Ndiaye Sall et Mohamed Sy ancien responsable du protocole à la gouvernance à la retraite qui s’engagent à ses côtés.



Aux femmes regroupées dans une association de 400 membres, M. Diallo a promis également un billet pour la Mecque ajoutant que "cela n’est qu’un début et que le meilleur est à venir".



Il a invité les populations de ce quartier à s’organiser davantage afin de bénéficier des formations initiées par son mouvement politique pour permettre à ses militants d’être autonomes.